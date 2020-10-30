У місячному календарі на жовтень рідко зустрічаються щасливі та сприятливі дні.

Це пов’язано з тим, що весь місяць ми будемо перебувати під впливом ретроградного руху Марса та Меркурія.

У цей час краще відмовитися від ухвалення важливих рішень, оформлення серйозних угод та інше.

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Місячний астропрогноз на 1 жовтня

Краще відмовтеся від нових і важливих справ. Також день несприятливий для лікування і відвідування салонів краси.

Місячний астропрогноз на 2 жовтня

Вам захочеться спокою і простору для роздумів. Можете відвідати храм. Також цей день варто присвятити сім’ї. Будьте уважні до слів.

Місячний астропрогноз на 3 жовтня

Чудовий день для веселощів і радості. Можете запросити гостей, відвідати концерт або просто весело провести час з дітьми. Сприятливий час, аби вирушити до сауни, салону краси.

Місячний астропрогноз на 4 жовтня

Успіх сьогодні залежить від вашої впевненості. Краще цей день не проводити на самоті.

Місячний астропрогноз на 5 жовтня

День буде успішним для тих, хто займається торгівлею або комерцією. Також можете сміливо вирушає на шопінг. Сьогодні вам повернеться все, що ви робите для цього світу.

Якщо щось йде не за планом, то проаналізуйте свої вчинки, задумайтеся, чи правильно ви живете.

Місячний астропрогноз на 6 жовтня

Відмовтеся від порожніх розмов, походів у гості. Гарний час для зміцнення сімейного добробуту та стосунків. Також день сприятливий для творчості.

Місячний астропрогноз на 7 жовтня

Вам захочеться ризикувати, боротися за правду і справедливість, захищати скривджених і принижених. Чудовий день для позову у суд. Також можна зайнятися спортом.

Місячний астропрогноз на 8 жовтня

Гарний час для спілкування, нових контактів і знайомств. День щедрості і милосердя. Допоможіть тим, хто цього потребує, а в результаті за необхідності й вас підтримають.

Місячний астропрогноз на 9 жовтня

Не сприятливий час для будь-яких починань. Відмінний день, щоб розрахуватися з боргами, виконати обіцянки. Краще не відвідувати великі магазини.

Місячний астропрогноз на 10 жовтня

Ризик – благородна справа. Сьогодні можна наважитися на найхвилюючі вчинки. Це день, коли варто перейти від слів до справи.

Місячний астропрогноз на 11 жовтня

Займіться колективним заходом, однак намагайтеся не перенапружуватися. Спробуйте провести час на природі, якщо для цього не потрібно далеко їхати.

Місячний астропрогноз на 12 жовтня

Гарний час для сміливих і рішучих дій. Можна почати робити щось важливе, вирушити у подорож або змінити роботу. Ваше завдання не проґавити удачу і повністю реалізувати всі можливості.

Місячний астропрогноз на 13 жовтня

Проведіть цей день у тиші і спокої. Можете зайнятися вирішенням нагальних побутових справ. Не варто піддаватися на провокації та конфліктувати.

Місячний астропрогноз на 14 жовтня

День чудово підходить для різної активності, можете сміливо починати нові справи. Якщо будуть виникати певні проблеми, то їх варто вирішувати негайно. Увечері може розслабитися в компанії друзів.

Місячний астропрогноз на 15 жовтня

Сьогодні можна виконувати будь-яку роботу, але без метушні та перенапруження. Сприятливим аспектом для вас будуть водні процедури, похід в басейн, обливання холодною водою.

Місячний астропрогноз на 16 жовтня

Загалом день назвати сприятливим складно. Підтримайте тих, хто цього потребує. Не потурайте своїм примхам та бажанням у цей час.

Місячний астропрогноз на 17 жовтня

День підходить для реєстрації підприємства, будь-якої роботи, яка приносить вам задоволення. Успішною буде діяльність для душі, а не заради грошей. Також можете себе потішити відвідинами салону краси.

Місячний астропрогноз на 18 жовтня

У цей день потрібно вирішити всі справи, які назбиралися. Краще менше говорити і ретельно зважувати кожне слово.

Місячний астропрогноз на 19 жовтня

Хороший день для нових знайомств, поїздок і подорожей, а також для справ, які вимагають швидкого вирішення. Будьте сміливими, вам сьогодні нічого боятися. Вечір проведіть з дітьми.

Місячний астропрогноз на 20 жовтня

День пов’язаний зі справедливістю, процвітанням і примноженням майна. Добре займатися будь-якими матеріальними справами. Можна подавати позов до суду.

Місячний астропрогноз на 21 жовтня

Приділіть час науці, новим знанням, зміцненню сімейних стосунків. Важливі справи краще відкласти на інший день.

Місячний астропрогноз на 22 жовтня

Сприятливий день для купівлі нерухомості, ремонту, переїзду. Час боротьби за справедливість.

Місячний астропрогноз на 23 жовтня

Це день мудрості, самотності та зосередження, який зажадає розсудливості та раціональності. Уникайте метушні, не витрачайте енергію даремно.

Місячний астропрогноз на 24 жовтня

У першій половині дня проведіть соціальні заходи, підписання документів. Важливі справи краще закінчити до полудня.

Місячний астропрогноз на 25 жовтня

Цей час підходить для колективної роботи. У другій половині дня можна вирішувати важливі питання, проводити зустрічі та підписання документів. Також у цей день не можна сумувати.

Місячний астропрогноз на 26 жовтня

У цей день краще бути виконавцем, ніж керівником. Гарний час для серйозної роботи, зокрема над собою. Приділіть увагу книгам і самоосвіті.

Місячний астропрогноз на 27 жовтня

День відмінно підходить для того, щоб помиритися з близькими, налагодити стосунки з навколишніми. Краще розрахуйтеся з боргами. Авантюри сьогодні протипоказані.

Місячний астропрогноз на 28 жовтня

Можете вирушити на шопінг та зробити подарунок комусь із близьких. Сьогодні набагато приємніше дарувати, ніж отримувати подарунки.

Місячний астропрогноз на 29 жовтня

День милосердя і великодушності. Краще сьогодні говорити лише правду. Сприятливий час для нових знайомств, подорожей і поїздок.

Місячний астропрогноз на 30 жовтня

Сприятливий час для того, аби відпочити та приділити увагу собі.

Місячний астропрогноз на 31 жовтня

Чудовий день для спілкування, контактів і нових знайомств. Увечері з друзями можна влаштувати вечірку. Відвідайте салон краси, баню або сауну, зробіть масаж.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.