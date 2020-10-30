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Факти / Lifestyle

З моторошними пригодами кота: Google присвятив новий дудл Хеловіну 2020

З нагоди Хеловіну 2020, який світ відзначатиме 31 жовтня, Google створив святковий дудл. На головній сторінці пошуковик розмістив тематичне відео з моторошними пригодами кота.

Його можна подивитися, натиснувши на відповідну кнопку на стартовій сторінці. В інтерактивній грі користувачам пропонують допомагати коту боротися з привидами і очистити морське дно від нечисті.

Моторошності грі додає музика, тому не забудьте на початку увімкнути звук.

Читайте: Хеловін 2020: історія та традиції свята

Хеловін 2020 – Google створив інтерактивний дудл

А ще варто не забути підготуватися до свята і придбати або зробити один із його головних атрибутів – світильник Джека. Його роблять з гарбуза, у якому вирізають очі, рот і вставляють всередину запалену свічку.

Також, згідно з традиціями, на Хеловін заведено вдягатися у страшні костюми вампірів, вовкулак, відьом. Дехто любить переодягатися в персонажів з улюблених фільмів жахів або коміксів.

Саме тому на вулиці 31 жовтня можна періодично зустріти людей з розмальованими обличчями. Якщо ви хочете вразити всіх креативним мейкапом та яскравим образом, то Факти ICTV також підготували п’ять найкращих ідей для макіяжу на Хеловін, які точно вразять ваших друзів.

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