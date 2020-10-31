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Факти / Lifestyle

День ангела Злати: значення імені, привітання в картинках, віршах і СМС

31 жовтня – День ангела Злати. Це ім’я має слов’янське коріння і означає золота, безцінна, багата.

Власниці імені дуже романтичні і непередбачувані, вони люблять дивувати і робити сюрпризи. Нерідко дівчата з таким ім’ям мають творчі таланти і намагаються реалізуватися у мистецтві.

В іменини Злати 31 жовтня Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках, віршах та СМС.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Привітання з Днем ангела Злати у віршах

***

Красою відома наша Злата,
Багатством та повнотою душі.
Хай буде кожен день святом,
Нехай щастить тобі у житті!

***

Красунечко Злато,
Тобі я бажаю
Посмішок багато
І радості без краю!

***

Тебе сьогодні я
Вітаю, Злато,
Бажаю, щоб завжди була
Ти на любов багата.

Привітання з іменинами Злати у СМС

***

Будь завжди така ж мила,
Добра, розумна і багата,
Ми тебе всі вітаємо
З іменинами, Злато!

***

Злато, зі святом тебе!
Ти прекрасна та чарівна!
Тобі я бажаю –
Будь коханою та успішною.

***

Злато, від душі вітаю тебе
І бажаю любові і позитиву,
Нехай теплом оточує сім’я,
Будь завжди щаслива.

Привітання з Днем ангела Злати у картинках

День ангела Злати День ангела Злати День ангела Злати День ангела Злати День ангела Злати

Календар церковних свят

У листопаді та грудні українцям залишилося відзначити низку великих церковних свят.

Серед них – день пам’яті святих Сави, Варвари і Миколи.

Докладний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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