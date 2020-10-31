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Факти / Lifestyle

Дощі, сніг у Карпатах і похолодання: погода в Україні на 31 жовтня (КАРТА)

В останній день жовтня на всій території України очікуються дощі та похолодання.

У південних і східних областях прогнозують сильні опади, температура повітря протягом дня – від +11 до +13.

У центральних регіонах – від +8 до +11, на Півночі країни +8 +10.

На Заході місцями +7 +9, на Закарпатті +10 +12.

У Карпатах – дощ з мокрим снігом.

У Києві 31 жовтня цілий день дощ, температура – в межах +8 +10.

ЧитайтеБез зими і з аномальною спекою. Як змінюється клімат в Україні

Погода 31 жовтня

Якою буде погода в листопаді 2020

Середня місячна температура повітря у листопаді 2020 року, за прогнозами Укргідрометцентру, зафіксується в діапазоні +1 +8, трохи прохолодніше буде на Заході – від 0 до +3.

У східних регіонах, а також Сумській області місячна кількість опадів складе 28-32 мм, що трохи нижче норми.

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