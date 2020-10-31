Гороскоп на тиждень, з 2 до 8 листопада 2020, для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 2 до 8 листопада 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

З 4 листопада Меркурій виходить з ретроградної фази, що прискорить низку процесів. Однак перший тиждень листопада принесе багато перешкод. Нагадають про себе події другої половини вересня. Якщо ваша діяльність пов’язана з комп’ютерами, засобами комунікації, підготовкою контрактів, технічними та дизайнерськими проектами, освітою чи тренінгами, то вас спіткають деякі неприємності. Все, що вам буде потрібно для подолання труднощів – терпіння та рішучість.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2020

Гороскоп для Овнів

У цей час ви стаєте енергійними та рішучими. У вас прокидається дух боротьби та суперництва. Також ви легко можете надихнути своє оточення на активні дії. На перший план виходять справжні життєві цінності – інстинкт виживання і продовження роду. Аби вижити, треба завоювати своє місце під сонцем і доводити своє право на нього, виходити переможцем з будь-якої ситуації. Водночас можна втратити сприятливі шанси та можливості, якщо поспішати, а не планомірно працювати.

Гороскоп для Тельців

Мир і гармонія у стосунках будуть вибудовуватися на тлі напружених подій. У цей час ви позитивно впливаєте на оточення, здатні посадити за стіл переговорів навіть ворогів. Завдяки вам будь-які конфлікти вирішуються мирно. Хороший період для презентацій, заходів і відвідування офіційних інстанцій. Використовуйте будь-яку можливість, аби продемонструвати свої таланти і навички. Можливий невеликий приплив грошей, сприятливий період для вирішення фінансових питань.

Гороскоп для Близнюків

Для вас закінчаться всі неприємності попереднього місяця. Водночас весь тиждень вас будуть переслідувати перешкоди і непорозуміння у діловодстві, насамперед пов’язані з листами та документами. Збільшується кількість колективних заходів, проектів, громадських справ. У цей період варто обмежити обсяг роботи, краще обрати один напрям діяльності та повільно, але якісно виконувати свою роботу.

Гороскоп для Раків

Стосунки з представниками протилежної статі стають душевними та емоційними. Вдасться вирішити найскладніші завдання, а також сприятливо складуться таємні проекти. Водночас ви стаєте вразливішими, є ймовірність потрапити під сильний сторонній вплив. Пам’ятайте про подібну небезпеку і тримайте себе в руках – це допоможе вам впоратися з будь-якою ситуацією. Також вам вдасться знайти інформацію та методи, які будуть спрямовані на поліпшення якості життя.

Гороскоп для Левів

У цей період ваша активність та оптимізм будуть на висоті, а також ви станете чутливішими до знаків уваги та компліментів. Також ви схильні прикрашати дійсність. У цей час у вас з’явиться потяг до задоволень, а через це можливі необдумані витрати. Стосунки з колегами та керівництвом хороші, саме час звернутися до них з проханнями та пропозиціями. Сприятливий час для занять з дітьми та налагодження взаємин з ними. Особливо хороший період для тих, хто займається самопізнанням.

Гороскоп для Дів

У цей період з’явиться бажання і можливість взяти все у свої руки та стати авторитетом. Не варто чекати, поки з’явиться зручна можливість – необхідний вам шанс можете отримати самотійно. Будьте готові витратити на це багато сил і часу, але ваші зусилля призведуть до успіху. Жести з боку оточення можуть викликати у вас внутрішній протест, але якщо зумієте прийняти виклик і направити негативну енергію на реалізацію конструктивних цілей з використанням нових методів і технологій, то чекайте позитивних результатів.

Гороскоп для Терезів

У вашому житті обставини можуть так скластися, що це буде гарною можливістю здобути владу, відновити те, що було втрачено або почати все заново. Керівництво, представники влади, а також люди старшого віку нададуть вам допомогу, або пораду, забезпечивши шанс просунутися вперед. Слідкуйте за інформацією та ідеями, удосконалюйте свої організаційні навички, тоді якість вашого життя значно поліпшиться.

Гороскоп для Скорпіонів

У вирішенні поточних проблем вам допоможе логічний підхід та розсудливість. Цей період може привести до успіху, але будуть потрібні величезні фізичні та матеріальні витрати. Це вдалий час для того, щоб серйозно зайнятися проблемами у стосунках, знайти можливості для примирення з рідними і близькими. Можливий конфлікт через ваші колишні дії та погляди, які виникли внаслідок помилкової системи цінностей.

Гороскоп для Стрільців

Уява та інтуїція доведуть свою користь, головне зміцнювати самодисципліну та не зациклюватися на негативі. У цей період у вас може з’явитися довгоочікуваний шанс, аби підвищити ефективність своєї роботи. У багатьох Стрільців з’являться реальні перспективи. Отримання важливої інформації або приємних новин підніме настрій. Хороший період для підписання контрактів, юридичних документів, виступів, а також для роботи з громадськістю та правовими органами.

Гороскоп для Козерогів

Несподівані перешкоди порушують ваші плани. Необхідно пристосовувати свій режим роботи до незручностей, які виникатимуть. Цей період несприятливий для участі у зборах, світських подіях або для зустрічей з друзями. Прокидається спокуса судити людей за їхні гріхи, а це може ускладнити взаємини настільки, що відновити їх буде неможливо. Є загроза розірвати стосунки з партнером. У діловій сфері виникають труднощі, роботою найкраще займатися наодинці.

Гороскоп для Водоліїв

Щасливий випадок допоможе вам поліпшити своє становище у суспільстві або досягти іншого успіху. Оточення високо оцінить ваш талант та особисті якості, хоча ви повинні будете самі створити для цього певні умови. Ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені результатами своєї діяльності. Листи і повідомлення приходять вчасно, документи підписуються, керівництво йде вам назустріч. З братами, сестрами і сусідами налагоджуються стосунки. Крім того, довіртеся інтуїції, зверніть увагу на сновидіння – підсвідомість дасть вам підказки.

Гороскоп для Риб

Ваші стосунки проходитимуть випробування на міцність. Ви будете виявляти претензії до партнера, особливо щодо фінансових питань. Однак якщо ви проявите прагнення до співпраці, то спільні цілі проясняться, невдоволення зникне, а взаємини стануть міцнішими та перспективнішими. Якщо раніше ви нехтували ретельним плануванням, організацією та наполегливою роботою, тепер саме час взятися за це.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.