Хеловін 2020: краще вітання на англійській мові

Хеловін – популярне у англомовних країнах свято, яке відзначається щорічно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Історія Хеловіна сягає корінням до кельтського свята Самайна, коли злі духи, як вважалося, на день поверталися у світ живих. Християни взяли за основу це свято и почали відзначати День всіх святих.

Кращі вітання з Хеловіном англійською можна знайти у нашому матеріалі.

***

Wishing you a Halloween filled with special treats and lots of exciting tricks!

***

You’re the cutest pumpkin in the patch! Have a scary good time!

***

Wishing you a ghoulish Hallowe’en. Hope you get lots of treats tonight!

***

Happy Halloween to someone very special. Hoping your night rocks, just like you!

***

May I borrow your face for a Halloween party? Just joking! 🙂 Congratulations!

***

I hope tonight you are able to dance like a ghost. Wishing you a smashing time!

***

Halloween will soon be here, so try your best to have no fear. Enjoy the night!

***

Have a Happy and Fun Halloween – Don’t be afraid of the dark!

Забобони на Хеловін

Існують забобони на Хеловін, речі, які не можна робити у це свято. Згідно з прикметами, якщо вивернути одяг навиворіт і пройтися задом наперед, то можна зустріти справжню відьму або чорта.

Для України Хеловін – нове свято. Воно давно привертало українців своєю містичністю і вже встигло стати для багатьох улюбленим.