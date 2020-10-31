Хеловін 2020: краще вітання на англійській мові

Хеловін – популярне у англомовних країнах свято, яке відзначається щорічно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.
Історія Хеловіна сягає корінням до кельтського свята Самайна, коли злі духи, як вважалося, на день поверталися у світ живих. Християни взяли за основу це свято и почали відзначати День всіх святих.
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Кращі вітання з Хеловіном англійською можна знайти у нашому матеріалі.
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Wishing you a Halloween filled with special treats and lots of exciting tricks!
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You’re the cutest pumpkin in the patch! Have a scary good time!
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Wishing you a ghoulish Hallowe’en. Hope you get lots of treats tonight!
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Happy Halloween to someone very special. Hoping your night rocks, just like you!
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May I borrow your face for a Halloween party? Just joking! 🙂 Congratulations!
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I hope tonight you are able to dance like a ghost. Wishing you a smashing time!
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Halloween will soon be here, so try your best to have no fear. Enjoy the night!
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Have a Happy and Fun Halloween – Don’t be afraid of the dark!
Забобони на Хеловін
Існують забобони на Хеловін, речі, які не можна робити у це свято. Згідно з прикметами, якщо вивернути одяг навиворіт і пройтися задом наперед, то можна зустріти справжню відьму або чорта.
Для України Хеловін – нове свято. Воно давно привертало українців своєю містичністю і вже встигло стати для багатьох улюбленим.