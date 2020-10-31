Хеловін 2020 в Україні: привітання у прозі та віршах

У світі 31 жовтня святкують Хеловін. Вважається, що у цей день вся нечиста сила виходить на вулицю.
Однак це свято хоч і не втратило своєї містичності, але все одно набуло більш розважального характеру.
У цей час заведено прикрашати страхітливо свої житла, переодягатися в костюми, проводити вечірки.
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В Україні святкування Хеловіну стало традицією близько 15 років тому. Тому вже точно можна сміливо вітати знайомих і друзів з цим святом. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання у прозі та віршах з Хеловіном.
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Ти тепер не дитина, ти не боїшся темряви, але в ніч Хеловіна я раджу тобі бути обережнішим і світити в темряву ліхтариком. Зі святом тебе! Нехай у тебе сьогодні буде побільше хоробрості, як у Ван-Хельсинга, і побільше зухвалості і шарму – як у графа Дракули!
На Хеловін не можна просто сидіти або нудьгувати, і навіть якщо ти не хочеш гуляти по сусідах у пошуках солодощів, просто шукай в небесах НЛО та слідкуй, щоб у кущах біля дома не гніздилися перевертні, словом, знайди собі шалене заняття відповідне передню Дня всіх святих!
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Коли сутінки згущуються , коли вітер у гілках дерев схожий на тихий сміх, коли сходить місяць і дуже хочеться увімкнути світло – приходить Хеловін! Зі святом тебе! Нехай ця ніч принесе тобі багато сміху і гарних пригод!
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Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Хеловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
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Ми лахміття одягаємо,
І навколо всіх лякаємо,
З Хеловіном вас вітаємо,
Духів добрих вам бажаємо!
Відьми, зомбі, упирі
Сьогодні біля дверей твоїх
Будуть солодощі просити.
Не забудь їх пригостити!
Хеловін – історія свята
У IX столітті, коли християнство почало поширюватися на території Великої Британії, стародавні традиції змішалися з традиціями католицького свята – Днем всіх святих. Пізніше його стали називати Hallowe’en, а потім й Halloween (Хеловін).
Детально про історію та традиції на Хеловін – читайте на Фактах ICTV.