Хеловін 2020 в Україні: привітання у прозі та віршах

У світі 31 жовтня святкують Хеловін. Вважається, що у цей день вся нечиста сила виходить на вулицю.

Однак це свято хоч і не втратило своєї містичності, але все одно набуло більш розважального характеру.

У цей час заведено прикрашати страхітливо свої житла, переодягатися в костюми, проводити вечірки.

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В Україні святкування Хеловіну стало традицією близько 15 років тому. Тому вже точно можна сміливо вітати знайомих і друзів з цим святом. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання у прозі та віршах з Хеловіном.

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Ти тепер не дитина, ти не боїшся темряви, але в ніч Хеловіна я раджу тобі бути обережнішим і світити в темряву ліхтариком. Зі святом тебе! Нехай у тебе сьогодні буде побільше хоробрості, як у Ван-Хельсинга, і побільше зухвалості і шарму – як у графа Дракули!

На Хеловін не можна просто сидіти або нудьгувати, і навіть якщо ти не хочеш гуляти по сусідах у пошуках солодощів, просто шукай в небесах НЛО та слідкуй, щоб у кущах біля дома не гніздилися перевертні, словом, знайди собі шалене заняття відповідне передню Дня всіх святих!

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Коли сутінки згущуються , коли вітер у гілках дерев схожий на тихий сміх, коли сходить місяць і дуже хочеться увімкнути світло – приходить Хеловін! Зі святом тебе! Нехай ця ніч принесе тобі багато сміху і гарних пригод!



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Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Хеловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

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Ми лахміття одягаємо,

І навколо всіх лякаємо,

З Хеловіном вас вітаємо,

Духів добрих вам бажаємо!

Відьми, зомбі, упирі

Сьогодні біля дверей твоїх

Будуть солодощі просити.

Не забудь їх пригостити!

Хеловін – історія свята