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Факти / Lifestyle

Хеловін 2020: оригінальні привітання в картинках

Хеловін 2020 в Україні припадає на 31 жовтня. Це свято символізує наближення зими та прихід темних сил.

На Хеловін заведено влаштовувати вечірки, прикрашати будинки гарбузами та вдягати тематичні костюми.

Факти ICTV публікують найкращі привітання з Хеловіном 2020 у картинках, аби ви змогли надіслати оригінальні листівки своїм друзям, рідним і колегам.

Читайте: Що не можна робити на Хеловін 2020 – наймістичніші забобони

Привітання з Хеловіном 2020 у картинках

Привітання з Хеловіном 2020

Привітання з Хеловіном 2020 у картинках

Хеловін 2020

привітальні картинки Хеловін 2020

Хелловін 2020 привітання

Хелловін 2020 в Україні

Популярна розвага на Хеловін – вирізання гарбуза, який є одним з атрибутів цього свята. Його можна придбати у майстрів або виготовити самостійно. Читайте, як підібрати і вирізати гарбуз на Хеловін у нашому матеріалі.

Фото: Pexels

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