31 жовтня багате на свята. Передусім, це Хеловін або День всіх святих – свято, що символізує прихід зими та нечистої сили.

У цю містичу ніч заведено вбиратися у костюми вампірів, вовкулаків та відьом.

31 жовтня – яке свято сьогодні

В кінці жовтня відзначається Всесвітній день міст та Міжнародний день Чорного моря.

А ще – Міжнародний день економії. Його творці вважають, що це свято варто присвятити економії у широкому сенсі – і грошей, і часу, і сил тощо.

У народі вшановують святого Луку. Його називали Луків день. Вважалося, що потрібно з’їсти хоча б трохи цибулі, щоб зберегти здоров’я на весь наступний рік.

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Іменини 31 жовтня

День ангела сьогодні у Йосипа, Юлії, Луки, Марини, Давида, Семена, Андрія, Миколи та Єлизавети.

Прикмети на 31 жовтня

Блідий місяць 31 жовтня віщує дощ або сніг, також можливий мороз.

Роги місяця дивляться на північ – до сухої погоди найближчими днями.

Хмари пливуть з півночі на південь – день буде сонячним.

Що не можна робити 31 жовтня

Вбивати павуків.

Залишати відкритими двері та вікна, щоб не накликати біду.

Відмовляти тим, хто просить грошей або про допомогу.

Обертатися, якщо почуєте кроки за спиною.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада залишати в будинку чорного кота – він може принести нещастя в родину.

Свята у листопаді 2020

У листопаді 2020 буде чимало професійних дат, а також церковних свят.

Зокрема, 4 листопад – Казанської ікони Божої Матері, а 21 числа – Собор Архистратига Михаїла.

Окрім того, на 7 листопада припадає Дмитрівська поминальна субота або Дмитрівська батьківська субота.

А 28 листопада традиційно починається багатоденний Різдвяний піст.