31 жовтня багате на свята. Передусім, це Хеловін або День всіх святих – свято, що символізує прихід зими та нечистої сили.
У цю містичу ніч заведено вбиратися у костюми вампірів, вовкулаків та відьом.
31 жовтня – яке свято сьогодні
В кінці жовтня відзначається Всесвітній день міст та Міжнародний день Чорного моря.
А ще – Міжнародний день економії. Його творці вважають, що це свято варто присвятити економії у широкому сенсі – і грошей, і часу, і сил тощо.
У народі вшановують святого Луку. Його називали Луків день. Вважалося, що потрібно з’їсти хоча б трохи цибулі, щоб зберегти здоров’я на весь наступний рік.
Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік
Іменини 31 жовтня
День ангела сьогодні у Йосипа, Юлії, Луки, Марини, Давида, Семена, Андрія, Миколи та Єлизавети.
Прикмети на 31 жовтня
- Блідий місяць 31 жовтня віщує дощ або сніг, також можливий мороз.
- Роги місяця дивляться на північ – до сухої погоди найближчими днями.
- Хмари пливуть з півночі на південь – день буде сонячним.
Що не можна робити 31 жовтня
- Вбивати павуків.
- Залишати відкритими двері та вікна, щоб не накликати біду.
- Відмовляти тим, хто просить грошей або про допомогу.
- Обертатися, якщо почуєте кроки за спиною.
- У ніч з 31 жовтня на 1 листопада залишати в будинку чорного кота – він може принести нещастя в родину.
Свята у листопаді 2020
У листопаді 2020 буде чимало професійних дат, а також церковних свят.
Зокрема, 4 листопад – Казанської ікони Божої Матері, а 21 числа – Собор Архистратига Михаїла.
Окрім того, на 7 листопада припадає Дмитрівська поминальна субота або Дмитрівська батьківська субота.
А 28 листопада традиційно починається багатоденний Різдвяний піст.