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Факти / Lifestyle

Хеловін або День усіх святих: яке свято сьогодні, 31 жовтня

31 жовтня багате на свята. Передусім, це Хеловін або День всіх святих – свято, що символізує прихід зими та нечистої сили.

У цю містичу ніч заведено вбиратися у костюми вампірів, вовкулаків та відьом.

31 жовтня – яке свято сьогодні

В кінці жовтня відзначається Всесвітній день міст та Міжнародний день Чорного моря.

А ще – Міжнародний день економії. Його творці вважають, що це свято варто присвятити економії у широкому сенсі – і грошей, і часу, і сил тощо.

У народі вшановують святого Луку. Його називали Луків день. Вважалося, що потрібно з’їсти хоча б трохи цибулі, щоб зберегти здоров’я на весь наступний рік.

ЧитайтеЦерковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини 31 жовтня

День ангела сьогодні у Йосипа, Юлії, Луки, Марини, Давида, Семена, Андрія, Миколи та Єлизавети.

Прикмети на 31 жовтня

  • Блідий місяць 31 жовтня віщує дощ або сніг, також можливий мороз.
  • Роги місяця дивляться на північ – до сухої погоди найближчими днями.
  • Хмари пливуть з півночі на південь – день буде сонячним.

Що не можна робити 31 жовтня

  • Вбивати павуків.
  • Залишати відкритими двері та вікна, щоб не накликати біду.
  • Відмовляти тим, хто просить грошей або про допомогу.
  • Обертатися, якщо почуєте кроки за спиною.
  • У ніч з 31 жовтня на 1 листопада залишати в будинку чорного кота – він може принести нещастя в родину.

Свята у листопаді 2020

У листопаді 2020 буде чимало професійних дат, а також церковних свят.

Зокрема, 4 листопад – Казанської ікони Божої Матері, а 21 числа – Собор Архистратига Михаїла.

Окрім того, на 7 листопада припадає Дмитрівська поминальна субота або Дмитрівська батьківська субота.

А 28 листопада традиційно починається багатоденний Різдвяний піст.

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