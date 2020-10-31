Мейкап на Хеловін 2020

31 жовтня в усьому світі та в Україні святкують Хеловін, отже, незабаром стартують хеловінські вечірки і карнавали. Для тих, хто хоче вразити всіх креативним мейкапом та яскравим образом, Факти ICTV підготували п’ять найкращих ідей для макіяжу на Хеловін.

Чаклунка

Вже багато років образ чарівної відьми є одним із найяскравіших та найпопулярніших. Варіацій безліч, можна зробити образ дещо моторошним або, навпаки, грайливим та сексуальним.

Для легкого мейкапу знадобиться звичайна косметика, головне — темні кольори тіней, стійка підводка, яскрава помада і базові навички мейкапу. Образ можна доповнити чаклунським капелюшком і хаотичними кучериками.

Для тих, хто хоче перетворитися на справжню відьму, підійде більш складний арт-мейкап. Для нього знадобиться спеціальний пластичний грим або фарби для аквагриму. Атрибути для такого образу і його виконання дорожчі та більш складні, але фурор на хеловінський вечірці вам гарантовано.

Перевертень

Прихильникам фільмів та серіалів про надприродне підійде образ нічного перевертня. Він підкреслить вашу загадковість і красу, але доведеться неабияк постаратися.

Для того, щоб створити імітацію вовчого хутра, потрібні фарби та пензлі, а хижий погляд допоможуть зробити пухнасті накладні вії. Образ можна доповнити вовчими вушками та довгими нігтями, в інтернеті можна знайти безліч майстер-класів по нанесенню такого мейкапу.

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Клоун

Фільми Воно та Воно-2 досі знаходяться на піку популярності, тож образ моторошного клоуна є стильним та доречним. Не обов’язково робити ідентичний Пеннівайзу мейкап, можна підійти більш креативно і створити унікальний і не схожий на жоден інший образ.

Для цього також знадобиться талант художника, фантазія та яскраві фарби, гарно доповнять такий хеловінський образ різнокольорові лінзи. Можна також перевтілитися у парні образи і виграти титули короля і королеви заходу!

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Вампір

Класичним і безпрограшним для хеловінського маскараду є образ вампіра. Аристократичний, вишуканий і готичний — він підійде будь-кому. Він також є легким у виконанні.

Потрібно за допомогою косметики створити блідий колір шкіри та підкреслити вилиці, а головний вампірський атрибут — ікла —можна придбати в інтернеті або спеціальному магазині костюмів, там можна знайти і червоні лінзи. Також саме час дістати прабабусині прикраси зі скриньок, щоб додати образу вінтажності.

Зомбі

Атмосферний і простий образ, який можна зробити за допомогою звичайної косметики, туалетного паперу, зробленої власноруч штучної крові і техніки контурингу обличчя.

Головний плюс цього мейкапу: чим гірше — тим краще, жодних ідеальних ліній і чітких рухів, порізи мають бути хаотичними, а волосся скуйовдженим. Таким чином ви створите свого унікального і неповторного персонажа.