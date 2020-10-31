Хеловін традиційно святкують 31 жовтня, цьогоріч – це субота.

Хеловін є сучасним святом, історія якого почалася багато століть тому на землях сучасної Великої Британії та північної Франції.

Цього дня вже стало звично одягати різні костюми та вітати одне одного з Днем всіх святих.

Аби бути оригінальним у виборі привітання, ми зробили для вас підбірку яскравих листівок з Хеловіном, а також короткі СМС-привітання до них.

Привітання з Хеловіном в СМС

****

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Хеловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

*****

З Хеловіном всіх вітаю,

Й не заснути я бажаю!

Ти в цей вечір не забудь

Вікна й двері відімкнуть.

Франкенштейн зайде у двері,

Хтось завиє поруч в сквері,

Зомбі в щічку поцілує,

Гарна Відьма зачаклує!

Цілу ніч і аж до ранку

Будуть гості й гулянка!

*****

В дивне свято Хеловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Не знайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

*****

Смійся гарно й веселися,

Тільки з ніг ти не валися!

У цю ніч пісні співай:

Хоч – кричи, хоч – завивай!

Читайте: Хеловін 2020: історія та традиції свята

Привітання з Хеловіном у листівках

Світильник Джека

Без світильника Джека з гарбуза важко уявити святкування Хеловіна. Його ставлять у будинку, на подвір’ї, щоб відлякувати непроханих гостей.

Ідеї, як зробити світильник Джека з гарбуза, – читайте в матеріалі.