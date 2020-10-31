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Факти / Lifestyle

Привітання з Хеловіном в листівках та СМС

Хеловін традиційно святкують 31 жовтня, цьогоріч – це субота.

Хеловін є сучасним святом, історія якого почалася багато століть тому на землях сучасної Великої Британії та північної Франції.

Цього дня вже стало звично одягати різні костюми та вітати одне одного з Днем всіх святих.

Аби бути оригінальним у виборі привітання, ми зробили для вас підбірку яскравих листівок з Хеловіном, а також короткі СМС-привітання до них.

Привітання з Хеловіном в СМС

****

Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Хеловін!

Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!

*****

З Хеловіном всіх вітаю,
Й не заснути я бажаю!
Ти в цей вечір не забудь
Вікна й двері відімкнуть.

Франкенштейн зайде у двері,
Хтось завиє поруч в сквері,
Зомбі в щічку поцілує,
Гарна Відьма зачаклує!
Цілу ніч і аж до ранку
Будуть гості й гулянка!

*****

В дивне свято Хеловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!

*****

Смійся гарно й веселися,
Тільки з ніг ти не валися!
У цю ніч пісні співай:
Хоч – кричи, хоч – завивай!

Читайте: Хеловін 2020: історія та традиції свята

Привітання з Хеловіном у листівках

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Світильник Джека

Без світильника Джека з гарбуза важко уявити святкування Хеловіна. Його ставлять у будинку, на подвір’ї, щоб відлякувати непроханих гостей.

Ідеї, як зробити світильник Джека з гарбуза, – читайте в матеріалі.

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