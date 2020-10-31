Хеловін традиційно святкують 31 жовтня, цьогоріч – це субота.
Хеловін є сучасним святом, історія якого почалася багато століть тому на землях сучасної Великої Британії та північної Франції.
Цього дня вже стало звично одягати різні костюми та вітати одне одного з Днем всіх святих.
Аби бути оригінальним у виборі привітання, ми зробили для вас підбірку яскравих листівок з Хеловіном, а також короткі СМС-привітання до них.
Привітання з Хеловіном в СМС
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Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Хеловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
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З Хеловіном всіх вітаю,
Й не заснути я бажаю!
Ти в цей вечір не забудь
Вікна й двері відімкнуть.
Франкенштейн зайде у двері,
Хтось завиє поруч в сквері,
Зомбі в щічку поцілує,
Гарна Відьма зачаклує!
Цілу ніч і аж до ранку
Будуть гості й гулянка!
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В дивне свято Хеловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
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Смійся гарно й веселися,
Тільки з ніг ти не валися!
У цю ніч пісні співай:
Хоч – кричи, хоч – завивай!
Читайте: Хеловін 2020: історія та традиції свята
Привітання з Хеловіном у листівках
Світильник Джека
Без світильника Джека з гарбуза важко уявити святкування Хеловіна. Його ставлять у будинку, на подвір’ї, щоб відлякувати непроханих гостей.
Ідеї, як зробити світильник Джека з гарбуза, – читайте в матеріалі.