Сьогодні Хеловін для багатьох асоціюється з веселощами і переодяганням. Але насправді це свято оповите містичними легендами.

За однією з них, у ніч проти 31 жовтня друїди збиралися навколо багаття і приносили жертви злим духам, щоб задобрити їх. У 2020 році вона припадає на суботу.

А кельти вірили, що саме цього дня духи померлих приходять із потойбічного світу. Аби не стати їх жертвою, ввечері люди виносили за поріг дому їжу.

Тому Факти ICTV зібрали для вас всі забобони про Хеловін, щоб ви точно знали, чого не можна робити в ніч проти 1 жовтня.

Одяг

Перевдягатися на Хеловін у костюми вигадали, щоб збивати з пантелику нечисту силу, яка приходить у живий світ полювати на душі. Тому, чим страшніший костюм, тим краще.

Згідно з прикметами на Хеловін, якщо вивернути одяг навиворіт і пройтися задом наперед, то можна зустріти справжню відьму або чорта.

Освітлення

Світильник Джека (гарбуз із вирізаним обличчям і свічкою) недаремно став головним атрибутом Хеловіна. Він допомагає відлякувати злих духів.

За повір’ями, нечисть боїться гарбузового запаху та вогню.

Але мало поставити на вікно гарбуз, потрібно звернути увагу на вогонь всередині. Якщо свічка погасла – нечиста сила десь поруч, а якщо впала – злі духи хочуть загасити вдома вогонь.

Щоб захистити житло на цілий рік, потрібно тричі обійти навколо будинку із запаленим факелом або Джеком у руках.

Тварини

Згідно з прикметами, на Хеловін не можна залишати вдома чорного кота, бо він принесе нещастя всій родині.

У деяких країнах з горищ виганяють кажанів, бо вони вважаються слугами диявола.

Крім того, якщо на Хеловін на даху будинку сидить сова, її потрібно прогнати, бо птах може напророкувати небіжчика.

У ніч на 31 жовтня варто звернути увагу на павуків. Якщо вони з’являться в будинку, то вбивати їх не можна. Так померлий родич намагається попередити про лихо.

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Сни на Хеловін

На Хеловін люди можуть бачити віщі сни. Якщо у ніч проти 31 жовтня вам наснилася вода, скло чи каміння – то це до успіху в справах, а от дощ, ураган і квіти вказують на неприємності.

Ворожіння на Хеловін

Ворожіння на Хеловін є популярним через те, що в цю ніч духи стають дуже активними.

Щоб поворожити на судженого, потрібно взяти червоне яблуко, запалену свічку у свічнику та дзеркало. У приміщенні має бути темно, а свічка повинна стояти біля дзеркала.

Дівчині, яка ворожить, потрібно дивитися в дзеркало та паралельно їсти яблуко або розчісувати волосся. Суджений з’явиться у відображенні.

Особливу увагу варто звернути на свічник. Якщо під час ворожіння він раптом впав, це свідчить про присутність злих духів. У такому разі ворожіння потрібно припинити.

Український Хеловін

В Україні є свято, схоже на Хеловін, яке теж відзначали в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це – Велесова ніч.

У дохристиянські часи люди закликали до себе в будинок душі предків. Вважалося, що саме в цю ніч вони приходять в наш світ, щоб відвідати нащадків.

Українці накривали стіл, за яким збиралися всією сім’єю на вечерю.