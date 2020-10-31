31 жовтня в усьому світі традиційно святкують Хеловін – символ приходу нечистої сили. Порівняно нещодавно це свято прийшло в Україну.

І тепер країна розділилася надвоє: одні з радістю вирізають гарбузи та влаштовують тематичні вечірки, інші – не визнають Хеловін через його іноземне коріння. Та чи справді Хеловін прийшов до нас з-за кордону?

Велесова ніч: історія і традиції свята

Велесова ніч – це своєрідний аналог Хеловіну слов’янського походження. Відзначають це свято так само у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

За легендами, у цей день стираються межі між потойбіччям та світом живих – мертві душі можуть приходити на землю. Назва Велесова ніч походить від імені язичницького бога Велеса. Він був наділений унікальною можливістю знаходитися у двох світах водночас.

Читайте: Мейкап на Хеловін 2020: найкращі ідеї

Обряди на Велесову ніч

У Велесову ніч заведено розпалювати велике багаття на найвищій точці, а потім ходити на вуглинах.







Велесова ніч 2020, або український Хеловін: історія та традиції свята / 2 фотографии

Крім того, це свято насичене різноманітними обрядами. Подружні пари перевіряли один одного на вірність – нанизували обручку на нитку. Якщо нитка рвалася, це означало, що людина зраджує.

За традиціями, у цей день слов’яни влаштовували поминальну вечерю зі свічками, аби вшанувати пам’ять мертвих.

Серед інших обрядів на Велесову ніч – обряд на гроші. Люди збирали дрібні монети та роздавали малозабезпеченим сім’ям.

Також слов’яни вірили у здійснення бажань. Побачити мертвого родича уві сні вважалося дуже гарною прикметою у такий містичний час.

Окрім Велесової ночі, у 2020 році є ще багато цікавих свят. Дивіться календар свят на 2020 рік, аби не проґавити важливу дату.