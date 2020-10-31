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Факти / Lifestyle

Як зробити світловідбивальну наліпку на Хеловін – майстер-клас від поліцейських

Щоб Хеловін 2020 пройшов безпечно, патрульні Луганщини підготували цікаве відео, як створити декор для свята.

Зокрема, поліцейські покроково показали, як виготовити тематичні світловідбивальні наліпки для безпеки дітей, завдяки яким їх буде добре видно у темну пору доби.

Щоб зробити значок, який відбиватиме світло в темряві, потрібні всього лише фломастер, ножиці, лист картону, світловідбивальна тканина та двостронній скотч.

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Передусім потрібно з картону вирізати трафарет у вигляді капелюха та привида, потім наклеїти на світловідбивальну тканину скотч. Після цього трафарети необхідно покласти на скотч, обвести їх фломастером і вирізати елементи.

Якщо ж ви не плануєте нікуди виходити ввечері 31 жовтня, то Факти ICTV підготували для вас топ-5 найстрашніших фільмів жахів на Хеловін, які точно допоможуть створити атмосферу свята.

Фото: Dreamstime

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