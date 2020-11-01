Топ-10 продуктів для веганів

Веганство – це найсуворіший етичний тип вегетаріанства, в якому людина не вживає продукти отримані шляхом експлуатації тварин.

І вегетаріанці і вегани не їдять м’яса, але при цьому, вегани відмовляються ще й від:

меду, тому що цей продукт бджоли роблять, а людина забирає його для своїх потреб;

яєць, молока, тваринного білка;

шкіри, хутра, вовни, шовку;

желатину;

продуктів, при виробництві яких використовуються тварини компоненти;

відвідування цирку, зоопарку, кориди, океанаріуму;

вегани не використовують косметику, яка пройшла тестування на тваринах.

Логічно випливає питання, а чим же харчуються вегани? Про це далі у матеріалі.

Нут

Нут – вважається одним з найкращих інгредієнтів для будь-якого вегана. Це дуже калорійний та ситний продукт, бо збагачений вуглеводами та білками.

З нуту можна зробити: хумус, фалафель, кус-кус, і пісні котлетки.

Волоський горіх

Без цього продукту не може обійтися жоден веган. Волоські горіхи містять необхідні для нашого організму висококонцентровані білки, жири і мікроелементи.

В основному їхня користь для веганів у тому, що вони допомагають заповнити нестачу омега-жирів.

Волоський горіх можна як використовувати в салатах і десертах чи їсти просто так.

Авокадо

Цей екзотичний фрукт містить велику кількість корисних жирів і його рекомендують їсти 2-3 рази на тиждень. За смаком він схожий на куряче яйце, тому його можна використовувати в якості замінника.

В авокадо також багато білка, тому він підійде для спортсменів. Крім того, в ньому міститься мідь, залізо, вітамін В2, вітамін А.

З фрукту роблять салати, крем-супи, смузі та додають як компонент у бутерброди.

Гриби

Гриби – це джерело білка, де також міститься специфічна амінокислота – валін, яка відіграє величезну роль у рості та синтезі тканин тіла.

Також гриби багаті залізом. Наприклад, у 200 грамах лисичок міститься добова норма заліза. Для веганів рекомендовано їсти печериці, які допомагають організму засвоювати кальцій.

З грибів можна зробити самостійні страви з гарніром, використовувати їх для супів або додавати в овочеве рагу.

Морська капуста

Морська капуста стане відмінним джерелом йоду для будь-якого вегана. Вона також багата на вітаміни групи B і особливо на вітамін В12, якого так не вистачає людям, які відмовилися від м’яса.

Її можна знайти в магазинах вже приготовлену. Самі з неї ви можете зварити суп або зробити салат. Також морську капусту можна просто замочити і з’їсти.

Сир тофу

Тофу підійде тим веганам, які стежать за своєю фігурою. Сир низькокалорійний (75 Ккал на 100 грамів продукту), але збагачений білком (8,1 на 100 грам).

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У нього нейтральний смак, завдяки чому його можна поєднати з безліччю інших продуктів. Любителям чогось смачнішого, можна порекомендувати пошукати тофу з добавками перцю і паприки, грибів, кропу і навіть полуниці або вишні.

Твердий сир можна смажити у фритюрі, тушкувати і запікати.

Соєве м’ясо

Цей продукт може стати повноцінним замінником звичайного м’яса. У ньому містяться практично всі необхідні амінокислоти, вітаміни і мінерали.

Соєве м’ясо також багате на білок, який засвоюється організмом на 97%. Цей продукт дуже ситний, не дивлячись на те, що в ньому міститься мала кількість жирів, а його калорійність в готовому вигляді – близько 110 Ккал на 100 грам.

Ще одним позитивним моментом є те, що його можна приготувати за 10-15 хвилин і навіть не обов’язково варити.

Хліб з цільнозернового борошна

На відміну від білого хліба, в ньому міститься набагато більше вітамінів і мінеральних речовин. У хлібі з висівками в 4 рази більше магнію, і в 10 разів більше клітковини.

Включення цього продукту в раціон допоможе веганам уникнути помилок в харчуванні і проблем з недоодержаними вітамінами і мінералами.

Сочевиця

Сочевиця – лідер за кількістю білка серед бобових продуктів. Крім того, її не потрібно довго готувати. Деякі сорти варяться всього 3-5 хвилин.

У веганській кухні її часто використовують в якості борошна для приготування котлет і фалафеля.

Сухофрукти

Курага, ізюм, чорнослив, інжир, яблуко чи сушена груша – кожен сухофрукт має свою корисну властивість.

Вони не тільки відрізняються великим вмістом клітковини, що сприяє поліпшенню травлення, а ще й мають велику кількістю мінералів.

До слова, Факти ICTV також писали про те, що таке вегетаріанство.