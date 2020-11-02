День ангела Артема 2020: дата, привітання та листівки

День ангела Артема щороку святкують сім разів.

Окрім дня ангела 2 листопада, іменини чоловіків з іменем Артем припадають на 17 січня, 26 лютого, 12 травня, 6 липня, 12 та 13 листопада.

Грецьке походження імені Артем символізує схожість з богинею полювання – Артемідою.

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Вважається, що 2 листопада день ангела Артема присвячено полководцю Артемію Антіохійському, якого було зараховано до лику святих.

Характер у чоловіків з іменем Артем подекуди жорсткий, але розсудливий. Не забудьте привітати з Днем ангела усіх близьких, знайомих та колег.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Артема в СМС і листівках.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Артем,

Прийми привітання!

***

Твоє ім’я Артем – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

У Артема нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

Листопад віряни зустрінуть двома головними святами: Дмитрівська батьківська субота (7 листопада) та Михайлів день (21 листопада).