День ангела Артема 2020: дата, привітання та листівки

День ангела Артема щороку святкують сім разів.
Окрім дня ангела 2 листопада, іменини чоловіків з іменем Артем припадають на 17 січня, 26 лютого, 12 травня, 6 липня, 12 та 13 листопада.
Грецьке походження імені Артем символізує схожість з богинею полювання – Артемідою.
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Вважається, що 2 листопада день ангела Артема присвячено полководцю Артемію Антіохійському, якого було зараховано до лику святих.
Характер у чоловіків з іменем Артем подекуди жорсткий, але розсудливий. Не забудьте привітати з Днем ангела усіх близьких, знайомих та колег.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Артема в СМС і листівках.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Артем,
Прийми привітання!
***
Твоє ім’я Артем – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
У Артема нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
Церковні свята у листопаді 2020
У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.
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