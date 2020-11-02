Компанія Apple анонсувала проведення ще однієї презентації цієї осені. Очікується, що вона відбудеться 10 листопада.

Запрошення на презентацію, яка розпочнеться о 19.00 за київським часом, отримали ЗМІ. Трансляція відбуватиметься зі штаб-квартири Apple.

Які новинки компанія покаже цього року точно не відомо. Однак ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що Apple може презентувати новий Macbook на arm-процесорах власного виробництва. Вони стануть першими пристроями компанії на чипах, які вона повністю створить самостійно.

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Попередня презентація Apple відбулася у жовтні. Тоді компанія представила нові iPhone 12, бездротову зарядку і HomePod Mini – бездротову колонку з підтримкою Siri.

Ціна нового смартфона iPhone 12 в Україні стартує від 25 499 гривень. За цю суму можна придбати iPhone 12 mini. Компактний 5G-смартфон iPhone 12 коштує від 29 999 грн.

Джерело: The Verge