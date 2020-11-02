У вівторок, 3 листопада, дощі прогнозують майже на всій території України, окрім Житомирської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Миколаївської та Одеської областей.

У південних областях до +12, у східних, центральних та північних – від +8 до +11.

На Заході країни – від +11 до +13.

У Києві без істотних опадів, вночі 4-6, а вдень 9-11 вище нуля.

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У середу, 4 листопада, очікується суха погода, невеликий дощ можливий лише у Миколаївській і Херсонській областях.

До +13 на Півдні та Сході, на решті території – від +8 до +11.

У столиці сухо, вночі 4-6, вдень потеплішає до 11 градусів.

У четвер, 5 листопада, в Україні без опадів.

Температура повітря у південних областях підвищиться до +15. На Сході і в Центрі на градус нижче.

На Півночі +9 +11, у західних регіонах +8 +10.

У Києві без опадів, вночі 4-6, вдень до +11.

У п’ятницю, 6 листопада, синоптики також прогнозують суху погоду.

На Закарпатті та в південних областях +10 +12, на Сході, в Центрі та на Півночі +9 +11.

У західних регіонах переважно в діапазоні +8 +10.

У Києві сухо, вночі 4-6, вдень 9-11 вище нуля.

Погода на листопад 2020

Середня місячна температура повітря у листопаді 2020 року, за прогнозами Укргідрометцентру, становитиме у діапазоні +1 +8, трохи прохолодніше буде на Заході – від 0 до +3.

У східних регіонах, а також Сумській області місячна кількість опадів – 28-32 мм, що трохи нижче норми.