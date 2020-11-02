Погода на 2 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 2 листопада буде не надто теплою, зокрема у східних областях України очікується дощі.

Так, на Сході синоптики прогнозують до +14 градусів тепла вдень та до +7 вночі.

На Півночі Україні передбачається коливання температури від +9 до +11 градусів вдень, а вночі стовпчик термометра опуститься до +4.

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На Заході буде сонячно, а середня температура повітря триматиметься на рівні +10.

А от у південних областях України синоптики прогнозують до +15 градусів вдень, а вночі – до +7.

Погода на листопад 2020

За прогнозами Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у листопаді 2020 року буде від +1 до +8, трохи прохолодніше буде на Заході – від 0 до +3.

У східних регіонах, а також Сумській області місячна кількість опадів складе 28-32 мм, що трохи нижче норми.