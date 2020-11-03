День ангела Анатолія – привітання в СМС та листівках

День ангела святкують 3 листопада на честь пресвітера та священномученика Анатолія Левицького. У православному календарі 2020 Анатолії відзначають іменини 19 разів за рік — від одного до трьох разів на місяць. Кожен такий день іменин святкують на честь мучеників або святих.

Значення імені Анатолій

Це ім’я з давньогрецької мови означає світанок та схід сонця. Також ім’я трактують як висхідний. Анатолій найчастіше має м’який та ласкавий характер, який намагається ретельно приховувати. Він відкритий до нових знайомств, спілкування з людьми. Дуже любить похвалу.

Має загострене почуття справедливості, яке не можна затьмарити простими вибаченнями. Анатолій дуже спокійний, доброзичливий та миролюбний хлопець. Схильний до математики, фізики та інших точних наук. Також матиме непогані успіхи, якщо віддасть перевагу гуманітарним наукам.

Дуже добре ладнає з людьми. Завжди прийде на допомогу з власної ініціативи — таким способом хлопець підіймає собі настрій.

Без проблем спілкується з будь-якою командою та колективом, охоче займається громадською роботою. Анатолій завжди намагається зробити набагато більше, охоче бере додаткове навантаження та робить все максимально якісно.

Завжди планує свій час та дотримується чіткого графіка. Анатолій — сімейна людина, дуже любить дітей. Цінує домашній комфорт та свою внутрішню гармонію. Має приємну та гарну зовнішність.

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Завдяки своїм якостям завжди знаходиться в центрі уваги дівчат. Водночас він знає собі ціну та не стане розпорошуватися на енергетичних вампірів. Анатолій дуже розумна людина.

Завжди знає, чого він хоче, що йому потрібно та ніколи не упустить можливості стати кращим та багатшим. Чоловіки з таким ім’ям можуть легко спілкуватися навіть з найскладнішими людьми, йдуть на зустріч та намагаються залагодити будь-який конфлікт.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ангела Анатолія у віршах та листівках.

Найкращі привітання з Днем ангела Анатолія у СМС та віршах

***

Сильний, сміливий, завзятий,

Ясноокий наш соколик,

Свято головне твоє нині!

З днем ангела тебе, Толіку!

Будь у всьому на висоті,

Стань улюбленцем Фортуни,

Неодмінно багатій,

Залишайся міцним, юним.

Хай ніколи не порве туга

Душу на частини,

Щоб, як сокіл, в небеса

Міг злітати в височину!

***

Бажаємо тобі, милий Анатолію,

Грати на біс всі життєві ролі,

Бути найкращим чоловіком, другом, сватом,

Працівником, на вигадку багатим,

Спеціалістом вищого розряду,

Гідним мільйонного окладу,

Улюбленцем дам, компанії душею,

Коротше, бути завжди самим собою!

***

Ми щиро бажаємо, Анатолію,

Щоб з труднощами життя сміливо сперечався,

Бажаємо випробувань не боятися,

Завжди відкрито життю посміхатися.

Лише вгору йди по кар’єрних сходах,

Успіхів добивайся неодмінно,

Завжди плече нехай вірний друг підставить,

Нехай чекати успіх довго не змусить.

***

Хай же Толі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я та довгого віку.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Толі іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати лише одного!

***

Анатолію – ти боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай цей день не офіційне свято,

Його нема в календарі,

Але ти знаєш це прекрасно –

Твій Ангел ходить по землі…

І ми сердечно всі вітаєм,

Анатолія, з цим днем,

І від душі тобі бажаєм,

Здоров’я, щастя та пісень!

Найкращі привітання з Днем ангела Анатолія у картинках

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік. Зокрема, 4 листопада православні християни святкуватимуть день Казанської ікони Божої матері. Під час святкування вірянам варто дотримуватися одноденного посту.