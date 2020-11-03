3 листопада – 307 день у календарі. Які свята припадають на цю дату, прикмети і що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.
3 листопада – яке сьогодні свято
У цю дату в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії, а також День інженерних військ – професійні свята всіх військових, які несуть службу у цих сферах.
У Японії 3 листопада святкують День культури, а у США – Національний день сендвіча.
Згідно з православним календарем, у цей день вшановують пам’ять Іларіона Великого, який жив у III-IV ст. на території Палестини, його вважають засновником перших монастирів у цій місцевості.
Іменини 3 листопада
День ангела у цей день святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Прикмети на 3 листопада
- якщо у цей день випав сніг, наступний рік буде неврожайним;
- теплий вітер віщує гарну погоду до кінця осені;
- червоний захід сонця і зоряне небо – до ясної, але холодної погоди.
Що не можна робити 3 листопада
- небажано у цей день відправлятися у подорож, вона не принесе користі;
- не можна брати до рук знайдені на дорозі речі – з ними до будинку прийде нещастя.
Календар церковних свят
Новий місяць принесе українцям низку церковних свят.
Серед них – Дмитріївська поминальна субота 7 листопада і День святого Михайла 21 числа.
Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на сайті Факти ICTV.