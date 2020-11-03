День ракетних військ та артилерії України – привітання у листівках

День ракетних військ та артилерії України відзначають щороку 3 листопада. Професійне свято офіційно затвердив Леонід Кучма письмовим указом в 1997 році.

Він вважав, що військові мають важливу роль в житті країни, оберігають територіальну цілісність держави. Саме тому свято служить важливим нагадуванням про те, що кожна людина може сприяти поліпшенню якості життя в країні.

Завдяки ракетним військам та артилерії кожна країна може зберегти свій суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність громадян. Війська потрібні для захисту суспільства.

У цьому також допомагає різна військова техніка: танки, зброя, артилерія, зокрема боєприпаси, прилади керування вогнем та інше незамінне бойове приладдя.

Саме ракетні війська та артилерія — основна вогнева сила в бойовій тактиці та важливих операціях.

Найчастіше такі операції проводять Сухопутні війська за допомогою звичайної зброї, а ракетні війська та артилерія реалізовують до 80% загального обсягу завдання для перемоги над супротивником.

В цей день своє професійне свято відзначають усі військовослужбовці: артилеристи, військові льотчики, зв’язківці, зенітники, розвідники, ракетники, танкісти, штурмани, прикордонники, криптографи, а також офіцери, курсанти, ветерани війни та праці.

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Всі військові спеціальності однаково важливі та потрібні армії. Чи варто згадувати про те, наскільки небезпечна професія військового. Саме тому в багатьох країнах світу її представників поважають та шанують.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у листівках з професійним святом Днем ракетних військ та артилерії України.

Оригінальні привітання з Днем ракетних військ та артилерії України у листівках

Раніше Факти ICTV опублікували календар свят в Україні на 2020 рік. Зокрема, 6 листопада святкуватимуть Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів. Також 18 листопада українці відзначатимуть День сержанта Збройних сил України.