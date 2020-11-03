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Факти / Lifestyle

День ракетних військ та артилерії України – привітання у листівках

День ракетних військ та артилерії України відзначають щороку 3 листопада. Професійне свято офіційно затвердив Леонід Кучма письмовим указом в 1997 році.

Він вважав, що військові мають важливу роль в житті країни, оберігають територіальну цілісність держави. Саме тому свято служить важливим нагадуванням про те, що кожна людина може сприяти поліпшенню якості життя в країні.

Завдяки ракетним військам та артилерії кожна країна може зберегти свій суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність громадян. Війська потрібні для захисту суспільства.

У цьому також допомагає різна військова техніка: танки, зброя, артилерія, зокрема боєприпаси, прилади керування вогнем та інше незамінне бойове приладдя.

Саме ракетні війська та артилерія — основна вогнева сила в бойовій тактиці та важливих операціях.

Найчастіше такі операції проводять Сухопутні війська за допомогою звичайної зброї, а ракетні війська та артилерія реалізовують до 80% загального обсягу завдання для перемоги над супротивником.

В цей день своє професійне свято відзначають усі військовослужбовці: артилеристи, військові льотчики, зв’язківці, зенітники, розвідники, ракетники, танкісти, штурмани, прикордонники, криптографи, а також офіцери, курсанти, ветерани війни та праці.

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Всі військові спеціальності однаково важливі та потрібні армії. Чи варто згадувати про те, наскільки небезпечна професія військового. Саме тому в багатьох країнах світу її представників поважають та шанують.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у листівках з професійним святом Днем ракетних військ та артилерії України.

Оригінальні привітання з Днем ракетних військ та артилерії України у листівках

День ракетних військ та артилерії УкраїниДень ракетних військ та артилерії України

День ракетних військ та артилерії України

День ракетних військ та артилерії України

День ракетних військ та артилерії України

Раніше Факти ICTV опублікували календар свят в Україні на 2020 рік. Зокрема, 6 листопада святкуватимуть Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів. Також 18 листопада українці відзначатимуть День сержанта Збройних сил України.

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