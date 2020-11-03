День ракетних військ та артилерії України – СМС привітання

3 листопада українці відзначають День ракетних військ і артилерії України, які належать до Сухопутних військ Збройних сил. У 2020 році це свято випадає на вівторок і є робочим днем.
Сьогодні вітають всіх винуватців свята — артилеристів, офіцерів та інших представників військових професій.
Героям з особливими заслугами вручають урочисті нагороди, незабутні презенти, почесні документи з вдячністю та висловлюють щире захоплення. На честь цього задля заохочення можуть призначити на нову військову посаду. Професія військового зобов’язує працювати як у важкі періоди для держави, так і в спокійний час.
Вони часто тренуються для підтримки гарної фізичної форми, проводять спеціальні навчання, освоюють базові навички управління озброєнням, навчають новобранців, а також стежать за збереженням боєприпасів.
Найчастіше юнаки вирішують стати військовослужбовцями в період призовного віку. Саме тоді хлопці проходять службу в армійських лавах, після чого вирішують залишитися в цьому ремеслі або присвятити життя іншим заняттям.
Багато захисників батьківщини обирають спеціальність ще в дитинстві та вступають у найкращі навчальні заклади України.
Люди завжди боялися війни. Вони намагаються запобігти їй у будь-який спосіб. Тому суспільство в усі часи дуже цінує мудрих, розумних і міцних бійців. Саме завдяки військовослужбовцям мирне населення може спокійно спати щоночі.
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Кожен військовий важливий: разом вони — ніби оборонний комплекс. Захисники та рятівники — саме так можна назвати людей, які роблять неоціненний внесок в безпеку країни.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ракетних військ і артилерії України в СМС, прозі та віршах.
Оригінальні привітання з Днем ракетних військ та артилерії України в СМС
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На сторожі миру та спокою
Стоять українські ракетні війська.
Нехай життя приносить море задоволення,
І не лише у свято, а завжди!
Я бажаю тобі, любий, щастя.
Знаю, що роботу свою любиш.
Прошу тебе, бувай частіше вдома,
За це прохання, знаю, не засудиш!
***
На сторожі Батьківщини завжди
Стоять ракетні війська.
Боїться ворог суворий
Наших хлопців у погонах.
За мирне небо
Ракетників країни
З Днем ракетних військ
Привітати всі повинні!
***
З Днем ракетних військ вас вітаємо,
Вірні захисники країни,
Від душі вам цього дня бажаємо,
Щоб ніколи не було війни.
Охороняйте Батьківщину як треба,
Будьте напоготові, але нехай і надалі
У житті буде не війна, а радість,
Щоб любити, творити і все встигнути.
***
Артилерійські, ракетні війська,
На вас сподівається і вірить вам країна,
Ви підготовлені, розумні, чесні, сильні,
Надійні і міцні Батьківщини сини.
Сьогодні свято ваше, прийміть вітання,
Ви гідні подяки, захоплення й кохання!
***
Не проникне в наш під’їзд ні ворог, ні аферист,
Тому що в ньому живе один артилерист.
Не боїмося, що на будинок впаде комета,
Тому що напоготові влучна ракета.
***
Нехай ракетні війська
Завжди супроводжує удача!
Нехай служба буде легка,
Адже досвід ваш так багато значить!
***
Артилерист – це бог війни,
Накриє влучно ворога вогнем.
І якщо цілі майже не видно,
Впевненість, влучність завжди з ним.
***
З Днем артилериста!
Хоробрі серця дух передають
Синові від батька.
Горда хода
І готовність термінова,
Відданість країні,
Віра в справу міцна!
Кожному з вас
Я бажаю не втомитися,
Вірити тільки в краще
І щасливішими стати!
***
З Днем артилериста!
Ви чоловіки важливі,
Непохитні, сміливі, відважні.
Поки кожен цілі
Бездоганно вражає,
Батьківщині моїй
Нічого не загрожує.
Нехай вашої служби термін
Труднощів не віщує,
І салют про свято
Всіх сповіщає!
***
З Днем артилериста!
Знаєш толк ти в службі,
Вірі, справедливості
І надійній дружбі.
Там, на полігонах,
Юність залишається,
Мужність і хоробрість
Вам натомість дається.
Я бажаю точними
Вам на полі бути,
І про справи особисті
Теж не забути!
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