День ракетних військ та артилерії України – СМС привітання

3 листопада українці відзначають День ракетних військ і артилерії України, які належать до Сухопутних військ Збройних сил. У 2020 році це свято випадає на вівторок і є робочим днем.

Сьогодні вітають всіх винуватців свята — артилеристів, офіцерів та інших представників військових професій.

Героям з особливими заслугами вручають урочисті нагороди, незабутні презенти, почесні документи з вдячністю та висловлюють щире захоплення. На честь цього задля заохочення можуть призначити на нову військову посаду. Професія військового зобов’язує працювати як у важкі періоди для держави, так і в спокійний час.

Вони часто тренуються для підтримки гарної фізичної форми, проводять спеціальні навчання, освоюють базові навички управління озброєнням, навчають новобранців, а також стежать за збереженням боєприпасів.

Найчастіше юнаки вирішують стати військовослужбовцями в період призовного віку. Саме тоді хлопці проходять службу в армійських лавах, після чого вирішують залишитися в цьому ремеслі або присвятити життя іншим заняттям.

Багато захисників батьківщини обирають спеціальність ще в дитинстві та вступають у найкращі навчальні заклади України.

Люди завжди боялися війни. Вони намагаються запобігти їй у будь-який спосіб. Тому суспільство в усі часи дуже цінує мудрих, розумних і міцних бійців. Саме завдяки військовослужбовцям мирне населення може спокійно спати щоночі.

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Кожен військовий важливий: разом вони — ніби оборонний комплекс. Захисники та рятівники — саме так можна назвати людей, які роблять неоціненний внесок в безпеку країни.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ракетних військ і артилерії України в СМС, прозі та віршах.

Оригінальні привітання з Днем ракетних військ та артилерії України в СМС

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На сторожі миру та спокою

Стоять українські ракетні війська.

Нехай життя приносить море задоволення,

І не лише у свято, а завжди!

Я бажаю тобі, любий, щастя.

Знаю, що роботу свою любиш.

Прошу тебе, бувай частіше вдома,

За це прохання, знаю, не засудиш!

***

На сторожі Батьківщини завжди

Стоять ракетні війська.

Боїться ворог суворий

Наших хлопців у погонах.

За мирне небо

Ракетників країни

З Днем ракетних військ

Привітати всі повинні!

***

З Днем ракетних військ вас вітаємо,

Вірні захисники країни,

Від душі вам цього дня бажаємо,

Щоб ніколи не було війни.

Охороняйте Батьківщину як треба,

Будьте напоготові, але нехай і надалі

У житті буде не війна, а радість,

Щоб любити, творити і все встигнути.

***

Артилерійські, ракетні війська,

На вас сподівається і вірить вам країна,

Ви підготовлені, розумні, чесні, сильні,

Надійні і міцні Батьківщини сини.

Сьогодні свято ваше, прийміть вітання,

Ви гідні подяки, захоплення й кохання!

***

Не проникне в наш під’їзд ні ворог, ні аферист,

Тому що в ньому живе один артилерист.

Не боїмося, що на будинок впаде комета,

Тому що напоготові влучна ракета.

***

Нехай ракетні війська

Завжди супроводжує удача!

Нехай служба буде легка,

Адже досвід ваш так багато значить!

***

Артилерист – це бог війни,

Накриє влучно ворога вогнем.

І якщо цілі майже не видно,

Впевненість, влучність завжди з ним.

***

З Днем артилериста!

Хоробрі серця дух передають

Синові від батька.

Горда хода

І готовність термінова,

Відданість країні,

Віра в справу міцна!

Кожному з вас

Я бажаю не втомитися,

Вірити тільки в краще

І щасливішими стати!

***

З Днем артилериста!

Ви чоловіки важливі,

Непохитні, сміливі, відважні.

Поки кожен цілі

Бездоганно вражає,

Батьківщині моїй

Нічого не загрожує.

Нехай вашої служби термін

Труднощів не віщує,

І салют про свято

Всіх сповіщає!

***

З Днем артилериста!

Знаєш толк ти в службі,

Вірі, справедливості

І надійній дружбі.

Там, на полігонах,

Юність залишається,

Мужність і хоробрість

Вам натомість дається.

Я бажаю точними

Вам на полі бути,

І про справи особисті

Теж не забути!

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