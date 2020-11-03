Календар свят на листопад 2020 буде багатим на святкові дні. Чимало свят будуть присвячені представникам різних професій.

Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.

Загалом у листопаді українці відпочиватимуть дев’ять днів.

Список свят у листопаді 2020:

1 листопада – День працівника соціальної сфери;

3 листопада – День інженерних військ;

3 листопада – День ракетних військ тa артилерії;

4 листопада – День залізничника;

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів;

9 листопада – День української писемності і мови;

9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва;

14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом;

14 листопада – Міжнародний день логопеда;

15 листопада – День працівників сільського господарства;

15 листопада – Всесвітній день пам’яті жертв ДТП;

16 листопада – Міжнародний день толерантності;

16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку;

17 листопада – Міжнародний день студентів;

17 листопада – Всесвітній день боротьби з хронічною обструктивною хворобою легенів;

18 листопада – День сержанта ЗСУ;

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби;

19 листопада – День скловиробника;

20 листопада – Всесвітній день дитини;

20 листопада – День індустріалізації Африки;

21 листопада – Всесвітній день телебачення;

21 листопада – День Гідності та Свободи;

25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок;

28 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодоморів;

29 листопада – Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Місячний календар на листопад

Місячний календар на листопад 2020 передбачає багато сприятливих та нейтральних днів. У першій половині листопада варто буде зосередитись на досягненні омріяної мети.

У другій половині місяця передбачаються несприятливі дні, під час яких варто зберігати спокій та уникати конфліктних ситуацій.