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Календар церковних свят на листопад 2020

У церковному календарі на листопад 2020 є кілька важливих дат для православних християн. Зокрема, саме на останній місяць осені припадає початок Різдвяного посту – одного із найбільш тривалих і суворих у церковному році.

Він триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року. Саме 40 днів Мойсей водив єврейський народ пустелею, стільки  часу Ісус постив перед тим, як почати служити людям, і 40 днів він з’являвся людям до свого вознесіння.

Також у листопаді святкують день Казанської ікони Божої Матері, вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Список найбільш значущих церковних свят у листопаді 2020:

  • 4 листопада – Казанської ікони Божої Матері.
  • 7 листопада – Дмитрівська поминальна субота або Дмитрівська батьківська субота.
  • 8 листопада – день пам’яті святого великомученика Дмитра Солунського.
  • 9 листопада – пpеподобного Нестора Літописця, монаха Києво-Печерського монастиря.
  • 10 листопада – день пам’яті мучениці Параскеви.
  • 21 листопада – Собор архистратига Михаїла або Михайлів день.
  • 26 листопада – день пам’яті святителя Іоанна Златоуста.
  • 28 листопада – початок Різдвяного посту.
  • 29 листопада – апостола і євангеліста Матвія.
  • 30 листопада – святителя Григорія чудотворця.

Та все ж одним із найбагатших на святкові дні є грудень. Так, згідно з церковним календарем на 2020 рік, деякі свята християни відзначатимуть кілька днів підряд.

Це, зокрема, День великомучениці Варвари (17 грудня), День преподобного Сави (18 грудня) і День святого Миколая (19 грудня).

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