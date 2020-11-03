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Факти / Lifestyle

Коли в Україну прийде похолодання – дата

В Україні з середини наступного тижня, приблизно з 11 листопада, очікується значне похолодання.

– Суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня, – прогнозує синоптик Наталя Діденко.

Водночас вона радить українцям використати найближчі вихідні для відпочинку на свіжому повітрі, оскільки 6, 7 та 8 листопада потужний антициклон зумовить суху погоду на всій території України.

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Опубликовано Наталкой Діденко Вторник, 3 ноября 2020 г.

Погода в Україну у листопаді 2020

Середня місячна температура повітря у листопаді 2020 року, за прогнозами Укргідрометцентру, становитиме у діапазоні +1 +8, трохи прохолодніше буде на Заході – від 0 до +3.

У східних регіонах, а також Сумській області місячна кількість опадів – 28-32 мм, що трохи нижче норми.

На решті території – в межах багаторічних значень.

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