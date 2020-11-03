У листопаді 2020 буде загалом дев’ять вихідних. Додаткових днів для відпочинку не буде, оскільки в останній місяць осені немає державних свят.
У місяці 30 днів, з яких 21 робочий, а решта – вихідні.
Вихідні в листопаді 2020
- 1 листопада;
- 7-8 листопада;
- 14-15 листопада;
- 21-22 листопада;
- 28-29 листопада.
Буде в листопаді багато професіональних свят і пам’ятних дат як національного, так і міжнародного значення. Ми виділили найбільш значущі.Читайте: Календар державних свят на 2020 рік Церковні свята, пости та поминальні дні - календар на 2020 рік Календар свят в Україні на листопад 2020
Які будуть свята
- 1 листопада – День працівника соціальної сфери
- 3 листопада – День інженерних військ, а також ракетних військ і артилерії
- 4 листопада – День залізничника
- 9 листопада – День української писемності та мови
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом
- 15 листопада – День працівників сільського господарства
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення і зв’язку
- 17 листопада – Міжнародний день студентів
- 18 листопада – День сержанта ЗСУ
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби
- 20 листопада – Всесвітній день дитини
- 21 листопада – Всесвітній день телебачення, День Гідності та Свободи
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок
- 28 листопада – Дeнь пам’яті жертв голодомору.
Церковні свята в листопаді 2020
У календарі на листопад 2020 є також важливі дати для православних християн. Серед них 4 листопада – Казанської ікони Божої Матері, Дмитрівська поминальна субота, яка припадає на 7 листопада.
А наприкінці місяця – 28 листопада – почнеться Різдвяний піст. Він один із найтриваліших і найсуворіших. Триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2021 року.