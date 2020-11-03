ПЛР-тест на коронавірус – це обов’язкова умова при в’їзді в Єгипет. На борту літака кожному пасажиру додатково вимірюють температуру.

Якщо ви прилітаєте в Єгипет без ПЛР-тесту, то зобов’язані здати його в аеропорту за 30 доларів. Результат через 6-12 годин. До цього ви їдете до готелю разом з іншими туристами і не можете виходити з номера. Але все це – в теорії.

Гостей носити маски ніхто не зобов’язує, лише рекомендують.

На вході до ресторану є термальна камера, яка в режимі он-лайн одразу показує нинішню температуру людини. Ця система діє поки лише у двох готелях на весь Шарм-ель-Шейх. У їдальні шведський стіл, але гості не торкаються їжі. Столи стоять на відстані навіть більше, ніж 2 метри. Так само як і лежаки на пляжах.

Відповідно до вимог єгипетського уряду, готелі не можуть бути заселеними більше ніж на 50%.

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Безпеці в готелях Єгипту нині приділяють особливо увагу. Бо інакше, кажуть, не буде туристів, яких вже і так стало менше в рази.

Але якщо в готелях, хоча далеко не у всіх, дотримуються карантинних вимог, то за їх стінами не все так оптимістично. Загалом же місцеві дотримуються масочного режиму не більше, ніж українці. І це далеко не всі нюанси.

Коли ви залишаєте стіни готелю, треба враховувати арабський менталітет. Наприклад, коли пропонують заборонені екскурсії. Такі як дайвінг, бо підводні маски та трубки загального користування – те, що треба для коронавірусу.

По-друге, на відпочинку є велика спокуса випити чогось міцнішого за чай – це в жодному разі не можна робити на вулиці. Якщо людина ходить з відкритою пляшкою, можуть посадити за це. Там є окремий розділ поліції – туристична поліція, вони можуть посадити, складають акт через це.

Відпочинок для українців

Відпочинок восени має чимало переваг. У цей час на курортах менше людей і ціни також можуть бути нижчими, ніж літом. Крім того, можна не мучитися від сильної спеки та ласувати сезонними фруктами й овочами.

Топ-10 місць, куди поїхати восени для відпустки в Україні та за кордоном включає в себе Карпати, Італію та Кіпр.