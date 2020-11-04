День ангела Єлизавети: привітання в СМС і картинках

День ангела Єлизавети відзначають кілька разів на рік: 6 березня, 7 травня, 18 липня, 13 серпня, 5,12 і 18 вересня, 21 і 31 жовтня, 4, 14 і 20 листопада, 31 грудня.

Давньоєврейською мовою символ цього імені – Божа клятва, обітниця Богу.

Єлизавета принципова і рідко коли прощає образи. У дитинстві вона любить яскравий одяг. Дуже часто ображається навіть на самі безневинні жарти. У підлітковому віці Єлизавета схильна до ліні, але відмовляється це визнавати.

Доросла Ліза допомагає чоловікові заробляти гроші. За характером конфліктна і принципова.

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У день ангела Єлизавети Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках.

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З днем ангела, Єлизавето! Бажаю в житті іскор веселощів і феєрії щастя, приємних вражень і захоплень, абсолютної удачі та добробуту, незабутніх і надзвичайно радісних моментів у кожному дні.

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Сердечно вітаю і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжніми веселощами.

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Єлизавета люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

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Сьогодні настали іменини

У Єлизавети, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

Церковні свята у листопаді 2020

У календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

Слід нагадати, що 4 листопада православні християни відзначають свято Казанської ікони Божої Матері, яка вважається однією із головних покровительок жіноцтва.

На 7 листопада припадає Дмитрівська батьківська субота, а 21 числа – Михайлів день.