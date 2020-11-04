Православні християни відзначають свято Казанської ікони Божої Матері двічі на рік – 21 липня та 4 листопада.

У цей день варто сходити до церкви, помолитися за здоров’я своїх рідних. За легендою, ця ікона здатна зцілити від різних хвороб, зокрема повернути втрачений зір.

Вона також допомагає при зневірі та коли треба знайти правильне вирішення у складній ситуації.

Образ вижив у страшній пожежі в Казані, тому його також вважають оберегом від пожеж та негоди, а ще – від злих людей.

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Казанська Божа Матір – покровителька сім’ї, і 4 листопада зазвичай багато пар одружуються, а батьки дарують молодятам її ікону.

Дарують образ також під час хрещення дітей і без приводу – як оберіг.

Що не можна робити в День ікони Казанської Божої Матері

Ні в якому разі у цей день не можна лаятися – вважалося, що 100 бід прийде.

Бажано також не плакати, не сумувати або жалкувати про минуле.

Треба спекти хліб, який першим повинен з’їсти глава сім’ї. Окраєць згодовували птахам. Тоді родина житиме щасливо і заможно.

Якщо в будинку є хтось хворий, йому треба обов’язково доторкнутися до Казанської ікони.

Церковні свята у листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є чимало важливих дат для православних християн.

Зокрема, на 7 листопада припадає Дмитрівська поминальна субота.

А наприкінці місяця – 28 листопада – почнеться 40-денний Різдвяний піст, який закінчиться 6 січня 2021 року.