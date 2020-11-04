День залізничника – привітання в СМС

4 листопада відзначають День залізничника. Це професійне свято створене на підтримку українських працівників залізничного транспорту, було запроваджене ще за часів Російської імперії. Тодішній імператор Микола I наказав створити це свято на честь власного дня народження, як перший правитель, що почав будівництво залізничних колій в країні.

У 1917 році свято було скасоване і не згадувалося майже 20 років, а відновив його у 1935 році Йосип Сталін під час прийому залізничників у Кремлі.

Незалежна Україна також не залишила працівників залізниці без належної уваги. У 1993 році указом президента на підтримку ініціативи працівників залізничного транспорту України День залізничника було знову призначено на останню неділю серпня.

У 2002 році свято було знову перенесено, цього разу на 4 листопада, адже саме цього дня, 159 років тому на територію України прибув перший потяг.

До цього свята Факти ICTV зібрали найкращі СМС привітання із Днем залізничника.

Раніше Факти ICTV опублікували календар свят листопада 2020 року в Україні. Серед них дуже багато професійних свят, наприклад Міжнародний день логопеда, День працівників сільського господарства та інші.

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СМС-привітання з Днем залізничника

Хай буде людним сонячний перон,

В усі кінці розходяться дороги,

А європейські в потягах вагони

Легкі робили довгі перегони.

Щоб був комфорт і тиша на вокзалах,

Бо затишок ви створюєте скрізь.

І вголос пасажири вам сказали,

Що довіряють вам свої валізи!

***

Вітаю з Днем залізничника, чудових провідників, добрих вожатих гарного настрою і щасливої дороги. Бажаю, щоб у кожній дорозі супроводжували вас душевні бесіди та цікаві люди, щоб склад життя включав вагони щастя і любові.

***

Мирно стукають колеса,

У купе горить нічник,

Дивишся ти на зірки та небо,

Хто у вагоні головний? Провідник!

Сьогодні тебе вітаю,

Ти частина залізних доріг,

Спокійної роботи бажаю,

Без пригод і тривог!

***

Нехай твоє життя буде блискучим, як рейки. Нехай успіх буде нескінченним, як залізничні колії. Йди до намічених цілей, як локомотив. Нехай дрібні неприємності, проносяться повз, як пейзажі за вікном потяга. Бажаю добробуту і кар’єрного зростання, бажаю, щоб робота приносила тільки радість. З Днем працівників залізниці!

***

Вітаю з Днем залізничника! Бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи та стріли будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров’я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, добробуту і всього найкращого!

***

З Днем залізничника! Бажаю, щоб колеса долі стукали по рейках удачі по вірному курсу щастя, а стрілки переводили на успіх та любов.

***

Залізничник, як Мойсей, завжди всіх вів:

Потрібно вам в Одесу, Харків чи Львів —

Ти завжди доставиш всіх туди в мить,

Хай тільки зелене світло тобі завжди горить!

Хай кожен твій рейс буде, як свято,

В гаманці й на рахунку грошей багато.

Як стукіт колес, хай успіх гримить,

Радісно й щасливо тобі завжди жить!

***

З Днем працівника залізної дороги,

Хай будуть від життя одні лиш перемоги,

Хай завжди все збувається

Усе, що забажається!

Добра, турботи, ласки,

Життя, неначе в казці!

***

Хай несе вам колія

Щастя, радості й тепла.

А робота хай дарує

Вдачу, що життям керує.

Хай дороги ведуть у краї,

Що не мають у собі біди.

Хай здійсняються ваші бажання,

Прийміть щирі привітання.

***

У Донецьку, Харкові, в Одесі,

Та куди не кинеш оком, – скрізь

Залізничник завжди на колесах,

Він і спить, і їсть під спів коліс.

Так ї їздять – ночі й дні за днями.

Та хоч зараз, тут, де сидимо,

На землі, як інші громадяни,

Вип’ємо і добре поїмо!

***

Сердечно вітаю з професійним святом – Днем залізничника! Хай ваша надважлива робота приносить вам моральне і матеріальне задоволення, хай все в ній ладиться і йде на користь нашій великій державі. Добра вам, здоров’я, сімейного благополуччя та щастя.

***

У день залізничника вітаю машиніста зі святом! Бажаю прекрасного і гладкого шляху по життю і на роботі. Лови удачу за хвіст і досягай небачених результатів в будь-якій справі!

***

Поспішають не кілометри – роки,

Звуть не станції, а справи.

І від заходу до сходу

Дорога Життям пролягає.

І від заходу до сходу часто

Не злічити неповторних віражів.

Лети, мій поїзд, в далечінь крилато

Без зволікань і перешкод.

***

Залізничників сьогодні вітаємо,

Нелегку працю вашу дуже поважаємо,

Адже вдень, і вночі поїзда ведете,

Людей і вантажі дбайливо везете.

По Батьківщині своїй, і по чужині,

Ви день і ніч проводите в кабіні,

Так побажаємо вам щасливої дороги,

Здоров’я та любов свою знайти.

***

Рейки в далечінь втікають,

Мирний коліс перестук,

Коли провідник відпочиває?

Завжди тут як тут на посту!

Спасибі вам, добрі люди,

Фанати залізниць,

Удача хай супутницею буде,

І щастя зійде на поріг!