Домашній папуга врятував австралійця під час пожежі

В Австралії домашній папуга на ім’я Ерік врятував свого господаря під час нічної пожежі у його будинку, яка повністю знищила майно, імітуючи звук будильника.

Ерік розбудив свого власника Антона Нгуєна, коли полум’я почало охоплювати будинок близько 2.00 у середу, 4 листопада.

Будинок Нгуєна був повністю знищений полум’ям, але він врятувався завдяки папузі, який почав видавати гучні пискляві звуки, щоб попередити про небезпеку.

Папуга почав викрикувати ім’я господаря настільки голосно, наскільки міг, навіть до того, як почали сигналити детектори диму.

– Я почув тріск і Ерік – мій папуга – він почав кричати, тому я прокинувся і відчув запах диму, – розповів Антон.

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У Колумбії кіт врятував життя малюку

Ще один порятунок, в якому взяла участь тварина, стався у Колумбії майже рівно рік тому.

На відео було знято, як дитина повзе на підлозі до відчинених дверей, а кіт сидить на сусідньому дивані.

У потрібний момент кіт стрибає до дитини і не дає їй злетіти зі сходів.