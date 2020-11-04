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Факти / Lifestyle

Казанської ікони Божої Матері: яке свято сьогодні, 4 листопада

4 листопада в Україні усі православні віряни поклоняються Казанській іконі Божої Матері. Ікона здавна вважається однією із головних покровительок жіноцтва.

Пресвята Богородиця з’явилася в Казані наприкінці XVI століття, і з тих пір з’явилося чимало традицій, пов’язаних з іконою.

Під час молитви до Казанської ікони Божої Матері просять миру та благополуччя у родині, благословення на шлюб та захисту для військових.

4 листопада – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

4 листопада – яке сьогодні свято

Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначається День залізничника.

Також щороку 4 листопада, згідно з календарем ООН – Міжнародний день добра.

Іменини 4 листопада

День ангела 4 листопада святкують Анфіса, Єлизавета, Костянтин, Іван, Денис, Максим, Павло, Федір, Олександр.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Традиції і прикмети на 4 листопада

4 листопада на Казанської ікони Божої Матері зазвичай завжди була сира та прохолодна погода.

  • До 4 листопада люди закінчували всі важливі будівельні роботи.
  • Весілля 4 листопада – це завжди хороша дата, в якій ховалася запорука щастя подружжя.
  • Молитва 4 листопада захищала від нещасних випадків.
  • Якщо 4 листопада була суха та ясна погода – наступного року чекали на неврожай.

Що не можна робити сьогодні 4 листопада

  • Планувати або відправлятися у далеку дорогу.
  • Займатися важкими фізичними вправами.
  • Ходити босим по росі.

Церковні свята у листопаді 2020

У детальному календарі православних свят на листопад 2020 Факти ICTV зібрали головні пам’ятні дати останнього місяця осені.

Листопад віряни зустрінуть двома головними святами: Дмитрівська батьківська субота (7 листопада) та Михайлів день (21 листопада).

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