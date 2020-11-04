Кіберпонеділок 2020 в Україні припадає на 30 листопада. Так називають день, який наступає після Чорної п’ятниці. Цей термін започаткували у США ще у 2005 році, а першу таку акцію провели за рік до цього.

Якщо Чорна п’ятниця зазвичай передбачає знижки у точках роздрібної торгівлі, то кіберпонеділок – це більше про акції в онлайн-магазинах. У цей день можна значно дешевше придбати техніку, одяг, косметику та інші товари.

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І хоча кіберпонеділок та Чорна п’ятниця мають американське коріння, все більше українських магазинів щороку долучаються до таких ініціатив і пропонують вигідні знижки.

Тому якщо ви плануєте найближчим часом покупки і хочете зекономити, запам’ятайте, якого числа кіберпонеділок 2020.

Чорна п’ятниця в Україні

27 листопада в Україні відбудеться Чорна п’ятниця 2020. Цей день – свято для усіх шопоголіків і людей, які люблять себе потішити покупками.

Читайте, де і як купувати товари за знижками у Чорну п’ятницю у матеріалі Фактів ICTV.