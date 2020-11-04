Макіяж осінь 2020: 5 модних трендів

Цього року основним трендом в макіяжі є натуральність та індивідуальність. Факти ICTV зібрали для вас найпопулярніші тенденції у макіяжі 2020, щоб навіть у дощовий день виділятися в натовпі.

Максимальна натуральність

Цієї осені популярним буде нюдовий макіяж. На шкірі декоративна косметика майже не помітна, втім доведеться докласти багато зусиль, щоб зробити образ справді неперевершеним. Для початку треба зволожити шкіру, нанести хайлайтер. Рум’яна додадуть свіжості обличчю, а туш підкреслить виразний погляд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИЗАЖИСТ ЗИНОВЬЕВА ЮЛИЯ ✨ (@zinovieva.yulia) 29 Июл 2020 в 6:44 PDT

Червона помада і чорні стрілки

Для осені 2020 такий дует буде безпрограшним варіантом. Класичні стрілки виглядають стильно та спокусливо. Червоний відтінок помади доповнить образ і зробить акцент на губах. Такий макіяж буде доречним майже скрізь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? M A K E – UP / МАКИЯЖ ???? (@valerybaz.makeup) 22 Авг 2020 в 6:51 PDT

Кольорові експерименти

Цей пункт для тих, хто любить сміливо змінювати зовнішність. Здається, цього сезону дозволено неможливе. Насичені тіні: блакитні і жовті, рожеві і салатові, сині і червоні. Чимало візажистів використовують ще й кислотні та неонові тони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макіяж Рівне (@liliata_mua) 8 Июл 2020 в 11:00 PDT

Золото

Золотий колір став хітом макіяжу цієї осені. Його можна помітити на повіках, губах і на віях. Цей тон привертає увагу, але разом з тим виглядає екстравагантно. Найсміливіші модниці можуть додати до свого образу золоті блискітки на вилиці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКИЯЖ ПРИЧЕСКИ МИНСК УРУЧЬЕ (@elena_gilevich_muah) 24 Дек 2019 в 1:37 PST

Підведена нижня повіка

Робити такий мейкап краще олівцем, але якщо ви надаєте перевагу натуральності, то обирайте тіні. Так ви зможете створити неперевершений димчастий ефект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИЗАЖИСТ-ЭКСТРАВЕРТ ОКСАНА???? (@ksanta_makeup) 20 Июн 2020 в 8:19 PDT

Нещодавно Факти ICTV розповідали про манікюр на осінь 2020 та модні пальта на осінь 2020.