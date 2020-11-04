Максимум за майже три роки: біткоїн здорожчав у день виборів у США

У той час, коли в США підбивають результати президентських виборів 2020 року, ціна біткоїна піднялася вище позначки $14 тис.
Таке здорожчання криптовалюти зафіксовано вдруге менше як за тиждень.
До цього позначку в $14 тис. востаннє біткоїн брав у середині січня 2018 року.
Трейдери очікують значних коливань цін на криптовалюту цього тижня.
Статистика від skew.com показує, що 30-денна волатильність біткоїна збільшилася до 59%.
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Гігантський стрибок біткоїна від часів минулих виборів
Економіка цифрової валюти коливається на рівні близько $388 млрд, що є гігантським стрибком порівняно з минулими виборами в США у 2016 році.
Під час президентських перегонів 2016 року ціна біткоїна становила близько $709.
Джерело: Coindesk