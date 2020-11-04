У листопаді повний місяць можна буде спостерігати у понеділок, 30 листопада.

Побачити це астрономічне явище зможуть жителі Північної Америки, Австралії, Океанії і східній частині Євразійського континенту о 08.29.

Листопадове місячне затемнення буде унікальне – повня співпаде з місячним затемненням.

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Місяць буде у фазі знаку Близнюків. Місяць у Близнюках викликає тягу до змін і спонтанності. В цей день вам неодмінно захочеться чогось нового. Однак більшість ваших рішень будуть, перебувати на межі нерозсудливості, і їх наслідки вкрай складно передбачити. Астрологи радять вибирати безпечні розваги. На роботі потрібно проявляти ініціативу, але потрібно пам’ятати – недоречний креатив може зіпсувати репутацію. Що не можна робити 30 листопада

Категорично не рекомендується проводити хірургічні операції під час повного місяця. Також проклинати та бажати смерті іншим людям.

Коридор затемнень 2020

Коридор затемнень 2020 впливає на долю людини, держав і людства загалом. Саме це явище спровокувало низку складних подій в Україні та світі, вважають астрологи.

У 2020 році відбувається багато катаклізмів і негативних подій. У цей період відбувається перехід з фази Риб в фазу Водолія.