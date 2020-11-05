У листопаді відзначають цілих п’ять Днів янгола Максима, п’ятого, дев’ятого, десятого, 12 та 24 листопада. Ім’я має латинське походження, раніше його носили тільки римляни знатного роду, багатії. Ім’я Максим походить від слова “maximum” – в перекладі з латини означає найбільший, найвеличніший.

У православ’ї існує дуже багато святих та мучеників на ім’я Максим, чия пам’ять вшановується щорічно. У листопаді вшановуємо Максима мученика та Максиміана Мелітинського. До Дня ангела Максима Факти ICTV підготували найкращі СМС привітання та листівки.

Для того щоб не пропустити важливі церковні свята листопада дивіться календар церковних свят 2020 року від Фактів ICTV.

Привітання в СМС:

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Вбереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Побільше радісних хвилин.

Хай щире щастя і удача

Тебе супроводжують всюди.

Ікра, машини, яхта, дача

Все це неодмінно буде.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Максима,

Прийми привітання!

***

Днів ангела в році є дуже багато,

Та ось День Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Та побільше радісних хвилин.

***

З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

Привітання в картинках: