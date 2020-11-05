5 листопада відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі, День банківських переказів в США та Національний день китайської їжі на винос в США.
За народним календарем на четвер випадає День пам’яті апостола Якова.
Іменини 5 листопада відзначають: Яків, Святослав, Ігор.
Народні прикмети на 5 листопада:
- Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою.
- Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.
- Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.
- Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.
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Що не можна робити 5 листопада:
- не можна займатися чужими справами;
- не можна ображатися на людей;
- не можна нічого планувати.
Свята у листопаді
У листопаді починається Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня.
Також у листопаді святкують день Казанської ікони Божої Матері, вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.
Повний список свят у листопаді 2020, читайте у нашому матеріалі.