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Факти / Lifestyle

День апостола Якова: яке свято 5 листопада

5 листопада відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі, День банківських переказів в США та Національний день китайської їжі на винос в США.

За народним календарем на четвер випадає День пам’яті апостола Якова.

Іменини 5 листопада відзначають: Яків, Святослав, Ігор.

Народні прикмети на 5 листопада:

  • Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою.
  • Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.
  • Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.
  • Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 5 листопада:

  • не можна займатися чужими справами;
  • не можна ображатися на людей;
  • не можна нічого планувати.

Свята у листопаді

У листопаді починається Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня.

Також у листопаді святкують день Казанської ікони Божої Матері, вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.

Повний список свят у листопаді 2020, читайте у нашому матеріалі.

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