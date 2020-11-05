П’ятниці 13 здавна приписують темні містичні властивості. Ця дата вважається днем відьми, що не обіцяє удачу нікому, крім магів, чаклунів і ворожок.

Якщо для вас цей день завжди був вдалим, слід задуматися про наявність особливих здібностей у вашому роді.

Найчастіше п’ятниця 13 виявляється невдалим днем: неприємності сипляться на людей як з рогу достатку, а втома і дратівливість супроводжують з самого ранку.

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Факти ICTV зібрали три перевірених способи вберегти себе і своїх близьких людей від біди в цей непростий день.

Не брати і не давати гроші в борг

Енергетика грошового потоку в п’ятницю 13-го вкрай вразлива: будь-який негатив можна легко передати через гроші, а фінансовий успіх без належного захисту – забрати через них же.

Тому постарайтеся нікому не давати в борг і не просити позичити вам гроші як мінімум до заходу сонця. Цим ви вбережете себе від злиднів і проблем з фінансами в майбутньому.

Нікому не розповідати свої сни

Тонкий план і підсвідомість вкрай чутливі в цей день: розповідаючи про свої сни навіть найближчим людям, ви мимоволі можете позбавити себе більшої частини життєвих сил.

Не сваритися і не вступати в конфлікти

У п’ятницю 13-го всі почуття будуть гіпертрофованими, а емоційність – підвищеною. Це може привести до великих скандалів і сварок, які в наслідку буде вельми непросто вирішити.

Виходом може стати ретельний контроль за своїми словами і діями, уважне ставлення до своїх близьких, а також медитація, яка дозволить знайти внутрішню гармонію.

Які є ще прикмети та забобони про п’ятницю 13:

1. Не можна вирушати в подорож, оскільки така дорога буде наповнена не завжди приємними сюрпризами.

2. Вважається, що в цей день трапляється багато автомобільних аварій, тому водіям слід бути особливо обережними за кермом.

3. У такий день не слід лягати в лікарню і не слід проводити операцію, оскільки є ризик, що дії медичного персоналу не приведуть до благополучного результату.

4. Сучасні забобони свідчать про те, що навіть комп’ютерні віруси стають особливо агресивними, в зв’язку з чим рекомендується відмовитися від використання гаджетів та інтернету в цей день.

5. Вважається, що рослина, яку було висаджено в п’ятницю 13-го, не буде рости і плодоносити.

6. Деяких людей страх п’ятниці 13-го призводить до того, що вони відмовляються від гігієни: вважається, що в цей день заборонено навіть стригти нігті.

7. Якщо ви плануєте змінити роботу, не влаштовуйтеся в нове місце в такий день, це може зумовити не дуже успішний досвід.

8. Вважається, що якщо похорон людини випадає на цей день, то не виключена смерть ще однієї людини незабаром.

9. У цей день заборонено веселощі, випивка, смачна їжа, сміх. Якщо ви будете веселитися цього дня, з вами може трапитися нещастя.

10. За прикметою, весілля в п’ятницю 13-го – дуже небажане явище.

11. Якщо у вас немає серйозних справ, в цей день краще не виходити з дому взагалі.

12. Не укладайте в цей день угод і не робіть покупок, особливо великих.

13. Щоб погані прикмети п’ятниці 13-го не збулися в вашому житті, сходіть в цей день до церкви.

До слова, християни вважають п’ятницю 13 поганим днем через біблійну історію про Таємний вечерю. Раніше Факти ICTV писали про історію цього дня.