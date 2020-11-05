Прогноз погоди в Україні 5 листопада обіцяє переважно сонячну погоду. Дощі частково будуть на Півночі та на Заході.
Так, у західних областях України синоптики прогнозують +9 градусів вдень та до +3 вночі.
На Півдні температура повітря коливатиметься від +11 до +15 градусів, а вночі – до +8.
У східних регіонах також буде сонячно, стовпчик термометра показуватиме максимум +13 градусів вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +3.
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На Півночі та зокрема у Києві передбачається дощ, температура триматиметься на рівні +10 градусів вдень а вночі опуститься до +4.
Погода взимку
Погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай. За прогнозами синоптиків, ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.
Відлиги і невеликі морози, крижані дощі змінюватимуть одне одного,