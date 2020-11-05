Тільда Свінтон – популярна британська акторка, лауреат кінопремій Оскар і BAFTA. Вона народилася у Лондоні в сім’ї військових.

Артистка вирізняється своєю незвичною та яскравою зовнішністю, хоча сама вважає себе некрасивою. Свою діяльність вона розпочала з університетського театру, а у віці 29 років вирішила повністю присвятити себе кінематографу. Після того актриса отримала ролі у понад 60 фільмах та здобула світову славу.

Факти ICTV підготували добірку найкращих фільмів за участю Тільди Свінтон.

Топ-5 фільмів з Тільдою Свінтон

Суспірія

Містичний трилер, який став інтерпретацією однойменного фільму 1977 року. Молода американка Сьюзі (Дакота Джонсон) вирушає до Берліну з мрією потрапити до місцевої школи балерин.

Її приїзд збігається зі зникненням однієї з вихованиць, і вона розуміє, що тут відбувається щось моторошне. Дівчина починає розгадувати цю історію, аби не стати наступною жертвою відьом–наставниць. Одну з них, головного хореографа мадам Бланш, зіграла Тільда Свінтон.

Загадкова історія Бенджаміна Баттона

Бенджамін – дитя, яке народилося зі страшною хворобою. Його життя розпочалося у зворотному порядку – він з’явився на світ у тілі старого дідуся. Йому немає місця у нормальному світі, лише притулок для людей похилого віку зміг стати для нього єдиним прихистком.

З роками хлопець молодшає і знаходить свою першу любов. Елізабет (Тільда Свінтон) стала першою жінкою, яка покохала Бенджаміна. Та як складуться надалі їхні стосунки?

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Доктор Стрендж

Стрічка розповідає про геніального лікаря Стівена Стренджа. Отримавши травму під час автомобільної аварії, він не зміг продовжити кар’єру.

Через це він вирішив поєднати медицину з магією. Стрендж вирушає у довгу подорож, аби знайти ліки для зцілення. Дорогою він зустрічає мудру жінку (Тільду Свінтон), яка стає його духовною наставницею та путівником у світі магії.

Орландо

Один з найвідоміших фільмів за участю Тільди Свінтон, яка зіграла в ньому головного персонажа – підлітка Орландо.

Стрічка розповідає про життя люди тривалістю 350 років. Спочатку він з’являється як чоловік, а потім стає жінкою. Герой проходить крізь різні епохи та ситуації, аби пізнати життя та кохання в різних проявах.

Крізь сніг

Люди на планеті Земля помирають внаслідок льодовикового періоду. Залишаються тільки пасажири одного потяга з вічним двигуном.

Між ними розпочинається класова боротьба – еліта забирає місця в передній частині потяга, а бідним дістається задня. Виникає повстання, під час якого гине чимало людей.

Тільда Свінтон постає у ролі начальниці потяга – міністра Мейсон, яка стає справжнім ворогом для бідноти.

Період похолодань – відмінний час, щоб надолужити втрачене та провести вечір за переглядом якісного контенту. Ми підготували для вас добірку цікавих серіалів від популярного стримінгового сервісу Netflix.

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