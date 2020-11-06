День ангела Олексія – привітання в СМС та листівках

6 листопада святкують День ангела на честь двох протоієреїв і священномучеників — Олексія Порфирієва та Олексія Нейдгардта. Святі з цим ім’ям згідно з православним календарем 2020 поминаються 62 рази на рік. В середньому Олексії відзначають іменини п’ять днів на місяць. Найбільше — у серпні.

Значення імені Олексій

Ім’я Олексій з давньогрецької можна перекласти як захисник або той, хто оберігає. Таке ім’я синові дає зазвичай домашня та спокійна дівчина. Олексій з дитинства відчуває сильну любов до мами. Він вважає себе її захисником, а дорослим захищатиме й інших дівчат.

Чоловік з таким ім’ям зазвичай вважає за краще діяти, а не роздумувати та обговорювати майбутнє. Найчастіше він не стає лідером серед однолітків, але до його думки дослухаються.

Дорослий Олексій старанно ставиться до будь-якої справи. Він постійно прагне до ідеалу та намагається віддати максимум обраній сфері — спорту, творчості або точним наукам. Олексій честолюбний і тому часто є душею компанії — легко знаходить теми для розмови навіть з неговіркими людьми.

Олексій — чоловік з величезним талантом, саме тому досягає успіхів у починаннях, навіть в професійній сфері.

Олексій в сімейному колі — спокійний та турботливий. Найчастіше завжди поступиться в дрібницях своїй коханій або її родичам. Щодо серйозніших питань, то тут Олексій просить поваги до його думки та сам чинить аналогічно.

Любить охайних жінок. Хоча водночас буде любити свою обраницю, якщо вона має поганий вигляд через те, що нездужає.

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Олексій завжди буде підтримувати дружину в конфліктах з оточенням, навіть якщо вона неправа. Чоловік з таким ім’ям дуже вірний собі, своєму вибору та людям, які підтримують його.

Олексій з дитинства завжди прихильний до батьків — він вважає, що рідніших людей не має. З таким же трепетом ставиться до своїх дітей.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ​​ангела Олексія у віршах та картинках.

Найкращі привітання з Днем ​​ангела Олексія в СМС та віршах

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Олексій, тебе вітаєм,

З ангелом твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З Днем ангела Олексія

Прийми привітання!

***

Із Днем ангела Олексій тебе вітаю!

Добра і радощів завжди тобі бажаю,

Здоров’я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов’ї грайливо

На життя довге й щасливе.

***

Рано-вранці, до сходу сонця,

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину —

В Олексія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати лише одну!

***

Для всіх захисник і опора,

Завжди надійний, грунтовний.

Чуйний, на допомогу швидкий,

Ну, словом, просто чудовий.

І в іменини Олексію

Хочу від серця побажати,

Щоб життя, як казкова фея,

Дарувала тільки благодать!

***

З Днем ангела, Олексію, тебе вітаю,

Здоров’я й радості тобі я бажаю,

А ще удачі хочу побажати,

І щоб не було часу сумувати.

Ім’я у тебе – захисник,

Друзів своїх ти рятівник.

Ти про це прекрасно знаєш,

І усіх оберігаєш!

***

Захисник ти у нас, Олексій,

Відомий ти країні всій.

День ангела – день особливий,

Не зрівняти це свято ні з чим,

Побажаємо жити щасливо,

Легко, впевнено і сміючись!

Найкращі привітання з Днем ​​ангела Олексія в картинках

Раніше Факти ICTV опублікували календар державних свят на 2020 рік. Наприклад, 9 листопада українці святкуватимуть День української писемності та мови. 2020 рік багатий на державні свята, деякі з них будуть офіційними вихідними.

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