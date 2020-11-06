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Факти / Lifestyle

День ангела Вікторії – найкращі привітання з іменинами

6 листопада – День ангела Вікторії. Це ім’я має латинське коріння і означає переможниця.

В Україні батьки часто називають так своїх доньок. Власниці імені мають сильний характер, різнобічно розвинені, нерідко наділені творчими талантами.

Іменини Вікторії у 2020 році також припадають на 30 листопада і 23 грудня.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

У День ангела Вікторії 6 листопада Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках.

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела ганни

день ангела анастасії

Календар церковних свят до кінця року

У листопаді та грудні українцям залишилося відзначити низку церковних свят.

Найбільші будуть в останній місяць року, наприклад, дні пам’яті святих Андрія, Варвари, Сави, Миколи.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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