6 листопада в Україні відзначають День визволення Києва. Під час Другої світової війни столиця була окупована з осені 1941-го року.

Київська наступальна операція тривала з 3 до 13 листопада 1943 року. Точна кількість загиблих під час форсування Дніпра і звільнення Києва і досі не відома. За даними радянської статистики, загинуло 417 тис. солдатів та офіцерів.

У світі 6 листопада відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів.

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Іменини 6 листопада святкують Іван, Микола, Олексій, Петро, Георгій, Вікторія.

Народні прикмети на 6 листопада:

Ворони збираються в зграю – буде сильний мороз.

Яка погода 6 листопада, така і 6 квітня буде.

Якщо у цей день поворожити на судженого, то він обов’язково з’явиться.

Що не можна робити 6 листопада:

Не рекомендують ризикувати і братися за сумнівні справи.

Не можна проявляти гординю, зарозумілість і злість.

Загалом у церковному календарі на листопад 2020 є кілька важливих дат для православних християн. Саме на останній місяць осені припадає початок Різдвяного посту.

А ще у листопаді православні християни вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.