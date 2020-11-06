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День визволення Києва: яке свято 6 листопада

6 листопада в Україні відзначають День визволення Києва. Під час Другої світової війни столиця  була окупована з осені 1941-го року.

Київська наступальна операція тривала з 3 до 13 листопада 1943 року. Точна кількість загиблих під час форсування Дніпра і звільнення Києва і досі не відома. За даними радянської статистики, загинуло 417 тис. солдатів та офіцерів.

У світі 6 листопада відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів.

Читайте: Календар свят в Україні на листопад 2020

Іменини 6 листопада святкують Іван, Микола, Олексій, Петро, Георгій, Вікторія.

Народні прикмети на 6 листопада:

  • Ворони збираються в зграю – буде сильний мороз.
  • Яка погода 6 листопада, така і 6 квітня буде.
  • Якщо у цей день поворожити на судженого, то він обов’язково з’явиться.

Що не можна робити 6 листопада:

  • Не рекомендують ризикувати і братися за сумнівні справи.
  • Не можна проявляти гординю, зарозумілість і злість.

Загалом у церковному календарі на листопад 2020 є кілька важливих дат для православних християн. Саме на останній місяць осені припадає початок Різдвяного посту.

А ще у листопаді православні християни вшановують пам’ять архистратига Михаїла і святителя Іоанна Златоуста.

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