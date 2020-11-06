6 листопада стало відомо про смерть Михайла Жванецького, популярного письменника та сатирика. Він відомий завдяки особливому гумору з одеським акцентом та нотками алегорії.

Народився Михайло Жванецький у березні 1934 року в місті Одеса. Його батьки працювали лікарями. Після закінчення школи він здобув технічну спеціальність в морському університеті.

Талант Жванецького проявився у студентські роки. Саме тоді він почав писати монологи та мініатюри, які потім презентував публіці.

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Після цього письменник працював у театрі, в Одеській обласній філармонії, а згодом переїхав до Москви. Саме там, працюючи у театрі Ермітаж, він здобув славу.

У віці 54 років він став засновником Московського театру мініатюр. За життя Жванецький отримав низку нагород та видав велику кількість книг, значну частину з яких присвятив Одесі.

Михайло Жванецький помер у віці 86 років у Москві. У жовтні цього року артист заявив про припинення діяльності, пов’язавши це з віком. У нього залишилася дружина Наталя та син Дмитро.

Фото: Михайло Жванецький