6 листопада помер відомий письменник та гуморист Михайло Жванецький, родом з міста Одеса. Публіка любила артиста за особливе почуття гумору – він вдало жартував про все.
Перші свої монологи та мініатюри Жванецький придумав ще за часи студенства. Популярність він здобув після переїзду до Москви, яка відкрила для нього велику сцену.
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Факти ICTV підготували добірку найкращих монологів Михайла Жванецького.
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Смерть Михайла Жванецького
Помер Михайло Жванецький у віці 86 років у місті Москва. Минулого року лікарі діагностували у нього рак, внаслідок якого і сталася смерть.
У жовтні цього року Жванецький повідомив про завершення кар’єри. У нього залишилася дружина Наталя та син Дмитро.