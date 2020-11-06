6 листопада помер відомий письменник та гуморист Михайло Жванецький, родом з міста Одеса. Публіка любила артиста за особливе почуття гумору – він вдало жартував про все.

Перші свої монологи та мініатюри Жванецький придумав ще за часи студенства. Популярність він здобув після переїзду до Москви, яка відкрила для нього велику сцену.

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Факти ICTV підготували добірку найкращих монологів Михайла Жванецького.

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Смерть Михайла Жванецького

Помер Михайло Жванецький у віці 86 років у місті Москва. Минулого року лікарі діагностували у нього рак, внаслідок якого і сталася смерть.

У жовтні цього року Жванецький повідомив про завершення кар’єри. У нього залишилася дружина Наталя та син Дмитро.