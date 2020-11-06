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Факти / Lifestyle

Сонячно, але прохолодно: погода в Україні на 6 листопада (КАРТА)

Погода в Україні 6 листопада буде сонячною, але прохолодною. Опадів не прогнозують у жодному регіоні.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +6-8° вдень та до +5° вночі.

У південних регіонах буде дещо тепліше, синоптики прогнозують від +9° до +11° вдень, а вночі – до +8°.

У східних областях також буде сонячно, стовпчик термометра показуватиме максимум +9° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +4°.

Читайте: Сонячно та до +12: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

У центральних та північних областях України прогнозують +6-8° вдень, а вночі температура становитиме +3-5°.

У Києві 6 листопада буде сонячна погода, вдень очікується +7-9°, вночі +3-5°.

Погода на 6 листопада 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Загалом погода у листопаді 2020 буде без аномальних холодів. Середня місячна температура в Україні очікується у діапазоні від +1° до +8°, а в Карпатах – від 0 до +3°.

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