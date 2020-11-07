День ангела Дмитра: привітання у СМС та листівках

Дмитро – чоловіче ім’я, яке походить із Стародавньої Греції. Воно пов’язане із богинею землі й родючості – Деметрою.

Значення імені: присвячений богині Деметрі, хлібороб.

Характер: У дитинстві Дмитро активний та веселий. Батькам потрібно постійно його пильнувати, адже через непосидючість хлопчина постійно потрапляє у неприємності: поб’ється у садочку, зламає іграшки та інше.

Дорослий Дмитро – не такий, як у дитинстві. Він спокійний, врівноважений та впевнений у собі чоловік. Дмитро – кар’єрист, тому ставить на перше місце саме професію, а не стосунки. У коханні чоловік звик показувати свої почуття ділом, а не словом. Але для цього поруч із ним повинна бути ідеальна жінка.

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Форми імені: Діма, Дімон, Митя, Митяй, Дімочка, Митько, Дімчик, Дімончик, Дімуля, Дімулька.

СМС-привітання з Днем ангела Дмитра:

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З Днем ангела Дмитра

Прийми привітання!

***

В День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай же Дімі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи трішки наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі

Гарно святкувати!

***

Ти, Дмитро, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі щастить,

І в житті буде усе!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

Діма, нехай під крилами своїми

Твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Листівки з Днем ангела Дмитра:

Церковні свята у листопаді 2020

У календарі на листопад 2020 є чимало важливих дат для православних християн.

Зокрема, на 7 листопада припадає Дмитрівська поминальна субота.

А 28 листопада розпочнеться 40-денний Різдвяний піст, який закінчиться 6 січня 2021 року.