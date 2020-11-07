День ангела Марії привітання в смс і листівках

Одинадцятого листопада відзначають День ангела Марії, у цьому місяці шануємо пам’ять мучениці преподобної Марії Хіданської. Свята відома тим, що за своє каяття була наділена даром зцілення людських хвороб.

Ім’я Марія має біблійське коріння, походить від давньоєврейського імені Мірьям. Трактують значення цього імені по різному – гірка, бажана, безтурботна. Покровителькою імені є Пресвята Богородиця.

До Дня ангела Марії Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання та листівки.

Привітання в СМС та віршах:

***

З Днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Сьогодні в твій День ангела ми хочем побажати

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я ти мала все життя!

Хай Марія свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!

***

З Днем ангела Марії мої найщиріші привітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Марійко, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху і процвітання. Нехай твоє серце вірить в диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою!

***

Дорога, з Днем ангела! Твоя небесна опікунка подарувала тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір подарунків і пишатися ім’ям, що дарували батьки. Вітаю зі святом!

Привітання в картинках:

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